【奥运会】6米25！杜普兰蒂斯破男子撑杆跳奥运与世界双纪录

瑞典撑杆跳好手杜普兰蒂斯第九次打破世界纪录，轻松拿下本届奥运会金牌。

瑞典撑杆跳名将杜普兰蒂斯（Duplantis）的极限到底在哪里？相信没人敢预测，也永远预测不了，因为在法国时间星期一（8月5日）晚上举行的巴黎奥运会男子撑杆跳决赛中，他又以6米25创造了世界纪录，短短四年内的第九次！

在这场决赛中，杜普兰蒂斯夺金毫无悬念，唯一的悬念是他能否再改写由自己保持的世界纪录。

杜普兰蒂斯在当今的男子撑杆跳界，可谓一枝独秀。正当大家在决赛中都从5米50的高度试跳，他却直接挑战5米70，并一次成功。事实上，他之后挑战5米85、5米95、6米和6米10都是一跃而过。在排名第二的美国选手肯德里克斯（Kendricks）尝试6米高度三次都失败后，杜普兰蒂斯便轻松地实现卫冕。

杜普兰蒂斯夺金毫无悬念，唯一的悬念是他能否再改写由自己保持的世界纪录。（路透社）

他在上届奥运以6米02夺冠，但由于他在2020年已以6米17首次创造世界纪录，因此6米02的成绩对他而言，显然并不理想。

在之后的几年里，杜普兰蒂斯可说是破纪录如潮，今年4月才刚在厦门以6米24第八次刷新世界纪录的他，在本届奥运会轻松锁定金牌后，便开始挑战世界纪录。

他在跃过6米10后，已打破了由巴西选手布拉兹（Braz）在2016年里约奥运会上创造的6米03奥运会纪录，之后他直接挑战6米25的新世界纪录，前两次虽都失败，但第三次终于成功，现场也为他送上了最热烈的掌声。

本届奥运会冠军比阿特丽斯（中）、上届冠军西凡（右）和去年世锦赛冠军费思在跑完女子5000米决赛后，都累垮在赛道上。（法新社）

西凡女子5000米卫冕失败

在当晚第一个产生金牌的女子5000米决赛中，上届冠军、荷兰名将西凡·哈山（Sifan Hassan）卫冕失败，她在最后阶段被肯尼亚女将比阿特丽斯·切贝特（Beatrice Chebet ）超越，只能以14分30秒61收下银牌。

比阿特丽斯的夺冠成绩为14分28秒56，意大利选手娜迪亚·巴托克莱蒂（Nadia Battocletti）以14分31秒64夺铜。

不得不提的是，去年世锦赛冠军、另一名肯尼亚女将费思·基普耶贡（Faith Kipyegon）被取消资格。官方给出的理由是她阻挡了其他选手，但从回放来看，更像是埃塞尔比亚选手古达夫·特塞盖（Gudaf Tsegay）阻挡了她。

英国女将终夺800米金牌

在上届奥运会和上两届世锦赛都只能夺得女子800米银牌后，英国女将姬莉·霍金森（Keely Hodgkinson）本届奥运终于如愿摘金。

她在最后阶段扩大与埃塞尔比亚选手齐格·杜古马（Tsige Duguma）的差距，以1分56秒72夺冠。齐格的成绩为1分57秒15，铜牌则由跑出1分57秒42的肯尼亚选手玛丽·莫拉（Mary Maraa）夺得。

女子铁饼决赛，美国的瓦莱丽·奥尔曼（Valerie Allman）以69米50蝉联金牌，中国选手冯彬和克罗地亚的桑德拉·佩尔科维奇（Sandra Elkasevic）的最佳成绩虽都是67米51，但由于后者全场只有两个有效成绩，次好成绩仅有64米25，而冯彬的次好成绩则达到67米25，因此获得亚军。