消息：哈里斯副总统人选 缩小至夏皮罗和沃尔兹

三名知情人士星期一（8月5日）透露，美国民主党总统候选人哈里斯已将她的副总统人选缩小至最后两人——宾夕法尼亚州州长夏皮罗和明尼苏达州州长沃尔兹。

路透社报道，哈里斯预计最迟将在星期二（6日）上午（新加坡时间星期二晚上）宣布她的决定，并于当晚与竞选搭档在费城天普大学一起首次公开亮相。

消息人士称，目前尚不清楚哈里斯是否已做出最终决定。她从星期二开启的五天竞选行程将涵盖六个摇摆州的七个城市。

51岁的夏皮罗在战场州宾夕法尼亚州拥有极高的支持率。（路透社）

51岁的夏皮罗（Josh Shapiro）在宾州拥有极高的支持率。宾州握有19张选举人票，对哈里斯和共和党总统候选人特朗普来说都是必须赢的一个州。

曾担任州检察长的夏皮罗若成为美国副总统，他将是美国第一位犹太裔副总统。夏皮罗对以色列的强烈支持可能会使他失去一些进步派选民的支持，但他可能吸引温和派选民，并削弱共和党利用以哈问题分裂民主党的企图。

沃尔兹曾在共和党倾向选区担任众议员，证明他对农村白人选民具有吸引力。（法新社）

60岁的沃尔兹（Tim Walz）是美国前陆军国民警卫队成员，也当过教师。

沃尔兹成为明尼苏达州州长之前，曾在共和党倾向选区担任众议员，证明他对农村白人选民具有吸引力，尽管他在担任州长期间也支持进步政策，例如提供免费学校午餐和扩大带薪工人休假等措施。

邻近威斯康星州和密歇根州这两个关键战场州的明尼苏达州是民主党的传统票仓。

另据《纽约时报》报道，除了夏皮罗和沃尔兹，亚利桑那州参议员凯利（Mark Kelly）是哈里斯的另一个副总统人选。他们三人4日都到华盛顿与哈里斯见面。

消息人士称，哈里斯正与核心成员，包括她的丈夫埃姆霍夫、妹夫韦斯特（Tony West）以及少数助理和顾问一起权衡这一决定。