美国“昼夜不停”开展外交活动 防中东爆发全面战争

美国政府正“昼夜不停”地努力避免中东爆发全面战争，并通过其他国家敦促伊朗让局势降温。

综合法新社和路透社报道，美国白宫说，总统拜登和副总统哈里斯星期一（8月5日）听取了国家安全团队对中东事态发展的汇报，包括伊朗及伊朗代理人对美国军人构成的威胁。

拜登就伊朗可能对以色列发动报复袭击举行危机会议，并与国务卿布林肯分头展开紧张的外交活动，试图缓解因疑似以色列袭击导致哈马斯领导人哈尼亚在德黑兰丧命而引发的紧张局势。

拜登与约旦国王阿卜杜拉通电话，布林肯则致电卡塔尔和埃及高级官员，这两个国家是以色列与哈马斯停火谈判的关键角色。

布林肯说：“我们几乎昼夜不停地进行密集的外交活动，我们只是传达一个简单的信息，那就是各方必须避免让事态升级。”（法新社）

布林肯在与其他高级官员参与的白宫会议后说：“我们几乎昼夜不停地进行密集的外交活动，我们只是传达一个简单的信息，那就是各方必须避免让事态升级。”

布林肯说：“达成加沙地带停火协议以打破这一循环也是至关重要的。”

与此同时，美国国务院发言人米勒说，美国一直通过外交渠道敦促各国告诉伊朗，中东局势升级不符合伊朗的利益。

米勒在5日的例行简报会说，这是中东地区的“关键时刻”，并指华盛顿正在为所有可能情况做准备。

他说：“我们进行外交接触的重点之一，是敦促各国向伊朗传递信息，敦促各国向伊朗明确指出，升级这场冲突对他们毫无好处，再次对以色列发动袭击不符合他们的利益。”