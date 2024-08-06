【奥运会】三破世界纪录 英国女队夺脚踏车团体竞速金牌

（圣康坦综合电）英国女子队在本地时间星期二（8月6日）脚踏车团体竞速赛中大放异彩，在国家脚踏车馆的决赛中第三次打破世界纪录击败新西兰队，夺得金牌。

由凯蒂·马钱特（Katy Marchant）、索菲·卡普维尔（Sophie Capewell）和艾玛·菲努凯恩（Emma Finucane）组成的英国女队一开赛后就火力全开，以惊人的方式主宰了比赛。

来自威尔士的选手艾玛是个人世界冠军，她过后代表团队冲线，完成了她辉煌的奥运首秀。21岁的艾玛赛后受访时说：“凯蒂完成了第一圈，索菲完成了第二圈，然后我在最后一圈拼尽了120%的努力。我真的拼尽了全力。我认为这就是赢得比赛和打破世界纪录所需要的，你必须比以往任何时候都更深入挖掘自己的潜力。而我找到了这种状态，我们所有人都找到了，并在巨大压力下做到了。”

自2012年以来，英国队甚至无法取得参加团体竞速赛的资格，但这次她们带着国家巨大的期望而来，并没有让人失望，在本周的开幕赛事中占据主导地位。

她们在决赛中以45.186秒的世界纪录成绩夺冠，而新西兰三人组丽贝卡·佩奇（Rebecca Petch）、沙恩·富尔顿（Shaane Fulton）和埃莱塞·安德鲁斯（Ellesse Andrews）以45.659秒的成绩获得亚军。世界冠军德国队在击败荷兰队后获得铜牌。

奥运卫冕冠军中国队表现不佳，本届赛事排名第六。