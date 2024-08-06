2024年巴黎奥运会

【奥运会】三破世界纪录 英国女队夺脚踏车团体竞速金牌

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更新 / 2024年8月6日 8:23 AM
发布 /
发布 / 2024年8月6日 7:33 AM
由凯蒂（左起）、艾玛和索菲组成的英国女队以统治性的表现摘下脚踏车团体竞速金牌。（法新社）
由凯蒂（左起）、艾玛和索菲组成的英国女队以统治性的表现摘下脚踏车团体竞速金牌。（法新社）

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（圣康坦综合电）英国女子队在本地时间星期二（8月6日）脚踏车团体竞速赛中大放异彩，在国家脚踏车馆的决赛中第三次打破世界纪录击败新西兰队，夺得金牌。

由凯蒂·马钱特（Katy Marchant）、索菲·卡普维尔（Sophie Capewell）和艾玛·菲努凯恩（Emma Finucane）组成的英国女队一开赛后就火力全开，以惊人的方式主宰了比赛。

来自威尔士的选手艾玛是个人世界冠军，她过后代表团队冲线，完成了她辉煌的奥运首秀。21岁的艾玛赛后受访时说：“凯蒂完成了第一圈，索菲完成了第二圈，然后我在最后一圈拼尽了120%的努力。我真的拼尽了全力。我认为这就是赢得比赛和打破世界纪录所需要的，你必须比以往任何时候都更深入挖掘自己的潜力。而我找到了这种状态，我们所有人都找到了，并在巨大压力下做到了。”

自2012年以来，英国队甚至无法取得参加团体竞速赛的资格，但这次她们带着国家巨大的期望而来，并没有让人失望，在本周的开幕赛事中占据主导地位。

她们在决赛中以45.186秒的世界纪录成绩夺冠，而新西兰三人组丽贝卡·佩奇（Rebecca Petch）、沙恩·富尔顿（Shaane Fulton）和埃莱塞·安德鲁斯（Ellesse Andrews）以45.659秒的成绩获得亚军。世界冠军德国队在击败荷兰队后获得铜牌。

奥运卫冕冠军中国队表现不佳，本届赛事排名第六。

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