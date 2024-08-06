【奥运会】力克摩洛哥与埃及 西班牙与法国会师男足决赛

西班牙的胜仗凸显了国家队足球人员储备的深不可测，他们有望在今年完成欧锦赛、欧青赛和奥运会三冠。

西班牙足球继续展现他们深不可测的实力。在新加坡时间星期二（8月6日）凌晨的奥运男足半决赛中，西班牙2比1力克摩洛哥，挺进决赛，将和东道主法国争夺冠军。

摩洛哥在这场半决赛中利用罚球，由前锋拉西米（Rahimi）在第37分钟先进一球。费尔明·洛佩斯（Fermin Lopez）和胡安·桑切斯 (Juanlu Sánchez）在下半场先后进球，为西班牙超出比数，成功晋级。

为西班牙攻入制胜球的桑切斯说：“（进球的）那一刻发生得太快了，我一开始都没有意识到进球。不过当我意识到我打进了让我们进入决赛的进球时，我真的是非常高兴。”

作为2022年世界杯黑马的摩洛哥本届奥运会派出由巴黎圣日耳曼（PSG）边卫哈基米（Hakimi）领衔的强大阵容，首仗就力克阿根廷，之后以小组头名身份出线，复赛更是4比0大胜美国。

面对这样一支强队，西班牙仍然显得游刃有余。要知道，这远不是西班牙所能派出的最强阵容。西班牙国家队上月刚刚在欧锦赛中夺冠。欧锦赛中大放异彩的两员翼将尼科·威廉姆斯（Nico Williams）和亚马尔（Yamal）都是奥运会适龄球员，但都没有参加奥运。

在西班牙奥运队名单中，只有中场巴埃纳（Baena）和前锋费尔明·洛佩斯有参加欧锦赛。能够以几乎完全不同的阵容先是在欧锦赛中夺冠，之后又在奥运会中进入决赛，这充分展现了西班牙足球人员储备的深不可测。其实同样是在今年，西班牙还赢得了19岁以下欧洲足球锦标赛冠军。西班牙有望在今年完成欧锦赛、欧青赛和奥运会三冠。

法国加时胜埃及

另一边，东道主法国队经历加时赛，3比1战胜埃及，进入决赛。埃及中场萨贝尔（Saber）第62分钟禁区内劲射先进一球，法国第83分钟得到机会，前锋马特塔（Mateta）得到队友秒传，单刀射门命中扳平比数。

法国前锋马特塔为球队攻入第二个进球。（路透社）

埃及中卫法耶德（Fayed）在常规时间临近结束时领到第二张黄卡，被罚出场。这导致埃及在加时赛中实力大减。马特塔第99分钟进球，奥利塞（Ollise）第108分钟进球，法国3比1晋级进入决赛。

西班牙曾在1992年主办巴塞罗那奥运会时赢得奥运会男足金牌，法国则是在1984年洛杉矶奥运会夺冠。由于奥运会与欧锦赛同年举行，欧洲国家难以抽调最强阵容参加奥运，近些年在奥运会中的成绩并不算好。在1992年后，奥运会男足冠军一直由非欧洲国家获得。

在半决赛获胜后，担任法国奥运队主帅的名宿亨利（Henry）说：“多么美妙的夜晚，功劳全部归于球员们。埃及今天踢得很好，但我们一直没有停止追求胜利。球迷们也一直在推动我们。我们已经锁定了奖牌，但要赢得40年的首枚金牌，我们还有多一步要走。西班牙正在决赛中等着我们，那会是一场重量级的比赛。”