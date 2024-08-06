美国联邦法官裁定谷歌非法垄断网络搜索市场

美国一联邦法官星期一（8月5日）裁定，Alphabet旗下谷歌因垄断网络搜索市场触犯法律。这是美国政府在一系列针对大型科技公司的反垄断诉讼中的首次胜利。

综合路透社和彭博社报道，华盛顿地区法院法官梅塔（Amit Mehta）说，搜索引擎巨头谷歌仅在2021年就支付了263亿美元（约348亿新元），以保证手机制造商将谷歌设为新手机的默认搜索引擎，这实际上阻止了任何其他竞争对手在市场上取得成功。

他在286页裁决书中写道：“谷歌的分销协议剥夺了大部分通用搜索服务市场，并削弱了竞争对手的机会。”

“法院得出的结论是，谷歌是垄断者，而且一直以垄断者身份维持它的垄断地位。”

美国司法部长加兰发表声明说：“对谷歌的胜利是美国人民的历史性胜利。”

白宫发言人说，法院对谷歌非法垄断在线搜索的裁决有利于市场竞争，是美国人民的胜利。

美国司法部此前起诉谷歌，指谷歌占据了在线搜索市场约90%的份额以及智能手机市场95%的份额。

反垄断执法人员指控谷歌非法维持了对在线搜索和相关广告的垄断。美国反垄断政府机构说，谷歌数十年来向苹果公司、三星电子和其他公司支付了数十亿美元，使谷歌成为智能手机和网络浏览器的默认搜索引擎。这帮助谷歌成为全球最常用的搜索引擎，并带来超过3000亿美元的年收入，其中大部分来自搜索广告。

据了解，另一起针对谷歌广告技术的案件定今年9月开庭审理。