【奥运会】荷兰获三人篮球男子金牌 德女队首次夺冠

（巴黎综合电）荷兰星期一（8月5日）在巴黎奥运会男子三人篮球决赛中，经过加时赛后，以18比17险胜东道国法国，摘下金牌。德国在女子决赛中，同样以一分之优胜出，夺得冠军。

法国虽然获得现场观众的热烈支持，但荷兰球员德容（de Jong）仍在正规时间攻入关键一球，扳平比分，把比赛逼入加时阶段。这名一头金发的球员接着在加时赛中，以一记远程两分球，为荷兰锁定胜局。

德国女将索尼娅（左二）带领队友，勇夺女子三人篮球奥运金牌。（法新社）

在女子决赛中，索尼娅·格赖纳赫（Sonja Greinacher）完场前30秒投进致胜两分球，助德国反超，最终以17比16险胜西班牙，首次在国际赛中赢得冠军。

本届奥运会表现出色的索尼娅，赛后在场边接受NBA前球星诺维茨基（Nowitzki）的祝贺。

索尼娅说：“我们非常渴望得到那枚金牌。我觉得，我们只想尽情打好大家的最后一场比赛。那是我们最大的目标，尽情地打球。”

另一方面，立陶宛以21比18战胜上届冠军拉脱维亚，获得男子赛铜牌。上届女子赛冠军美国以16比13击败加拿大，收下铜牌。

美国女将海莉·范利特（Hailey van Lith）说：“我们今天上午（在半决赛）输给西班牙，金牌梦被粉碎后，情绪非常低落。我们完全提不起劲，必须依靠坚强的心理素质才能重返赛场，完成这场铜牌战。”