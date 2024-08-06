【奥运会】勒布伦兄弟带领法国闯入乒乓男团复赛

（巴黎综合电）费利克斯·勒布伦（Felix Lebrun）与哥哥艾利克斯·勒布伦（Alexis Lebrun）星期一（8月5日）在巴黎奥运会乒乓球男团16强赛中，带领法国以3比0战胜斯洛文尼亚，取得八强赛席位。

17岁的费利克斯刚在星期天（4日）摘取男单铜牌，迎来法国24年来的首枚乒乓球奥运奖牌。

不过，男单赛似乎消耗他太多体力，他在对垒斯洛文尼亚对手约尔吉奇（Jorgic）时一度以1比2落后。幸好他在主场观众的呐喊助威下，最终以3比2反败为胜。

费利克斯说：“我前一晚睡得不好，比赛无法专心。要打得完美并不容易，但最后我还是赢了。我觉得，在这样的情况下，这才是最重要的。”

20岁的艾利克斯与队友高泽（Gauzy）拿下双打一分后，独取单打一分，助法国锁定胜利。

德国43岁老将波尔第七次参加奥运会。（法新社）

与此同时，第七次亮相奥运会的老将波尔（Boll）赢得单打与双打两分，带领德国以3比0打败加拿大。

最后一次参加奥运会的他说：“有时会感觉有点害怕，因为你会希望最后一次是美好的，会有个美好的结局。不过，另一方面，我只想尽情地打球。”

法国将在复赛中对垒巴西，德国与瑞典争夺半决赛席位。

单臂出战的巴西女球员布鲁娜·亚历山大，获得全场观众的热烈掌声。（法新社）

另一方面，史上第三名同时参加奥运会与残奥会的巴西运动员布鲁娜·亚历山大（Bruna Alexandre），单臂出战单打与双打赛时，获得全场观众的热烈掌声。不过，巴西最终还是1比3不敌韩国，与女团复赛无缘。

上届季军香港在女团16强赛中与瑞典展开激烈争斗。琳达·伯格斯特龙（Linda Bergstrom）在决定性的最后一场单打赛中以3比0打败李皓晴，助瑞典以3比2抢下复赛入场券。

瑞典将与韩国争夺女团半决赛资格。