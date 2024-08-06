美军驻伊拉克基地遭空袭 美以认定是伊朗支持民兵所为

美国国防部长奥斯汀星期一（8月5日）与以色列国防部长加兰特通电话，两人一致认为，伊朗支持的民兵武装对驻伊拉克美军发动空袭。

路透社报道，这起发生在伊拉克西部阿萨德空军基地的袭击，标志着中东局势的危险升级。

美国官员早前向路透社披露，驻有美军的阿萨德空军基地空军基地星期一遭到袭击，造成至少五名美军人员受伤。

自上周哈马斯政治局领导人哈尼亚和黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔遇害后，中东地区正面对伊朗和盟友可能发动新一轮袭击的威胁。伊朗7月31日指美国对哈尼亚之死负有责任，因为美国支持以色列。

两名伊拉克安全部门消息人士告诉路透社，两枚“喀秋莎”（Katyusha）火箭弹袭击阿萨德空军基地。其中一名消息人士称，火箭弹落在基地范围。目前尚不清楚此次袭击是否与伊朗威胁报复还击有关。

不愿具名的美国官员向路透社指出，一名美国人员伤势严重。他们也说，伤亡人数是根据初步报告得出，可能会有变化。

其中一名美国官员说：“军事基地人员正在进行袭击后损失评估。”

另据新华社报道，伊拉克军方消息人士说，阿萨德空军基地当晚遭到四枚火箭弹袭击，其中两枚被防空系统击落，另外两枚落在基地外。

目前尚无任何组织或个人宣称制造此次袭击。

上周，美国在伊拉克对准备发射无人机的特定武装分子进行打击，指这些武装分子对美国和联军构成威胁。

阿萨德空军基地是伊拉克第二大空军基地，位于西部安巴尔省省会拉马迪以西约110公里处的巴格达迪镇附近。目前有少量从事军事顾问、情报、侦察和训练工作的外军人员驻扎在阿萨德空军基地。