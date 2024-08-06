【奥运会】巴西独臂女侠谢幕奥运 剑指残奥金牌

（巴黎路透电）巴西乒乓球员布鲁娜·亚历山大（Bruna Alexandre）挥拍击球与巴黎奥运会其他参赛者没两样，但她发球时，却是用握拍的左手把球抛高。

这个动作现在看似轻松自然，但对七岁时的布鲁娜来说，却是一个非常艰难的动作。

29岁的布鲁娜星期一（8月5日）成为巴西首名参加奥运会与残奥会的运动员。她也是世界上第三个参加这两项体育盛会的运动员，另两人是南非赛跑运动员皮斯托里乌斯（Pistorius），以及波兰乒乓球员纳塔利娅·帕尔季卡（Natalia Partyka）。

可惜的是，布鲁娜的奥运会首秀因签运不佳，只维持短暂的一天。巴西女队在女团16强赛，1比3不敌实力强大的韩国。

巴西乒乓球员布鲁娜（左）在场上的拼搏精神，获得全场热烈掌声。（路透社）

尽管如此，布鲁娜还是在单打与双打两场比赛发挥个人最佳水平，给全场观众留下深刻印象。

她说：“这不是我理想中的成绩，但我们还是感到很满意。我们坚持奋战到最后，一刻也没有放弃。韩国是世界顶尖的球队之一，我拿到了几分，这让我感到很高兴。我对球队的拼搏精神，感到非常骄傲。”

布鲁娜在三个月大时因疫苗形成血栓情况，被迫截去右臂。她七岁开始学打乒乓球，之后代表巴西参加多项比赛，包括在2016年里约残奥会取得铜牌，以及在2021年东京残奥会获得银牌。

她说：“不要放弃自己的梦想，不管你是只有一只脚或是一只手。要相信一切都有可能。我打了22年的球，今天终于站在奥运会的赛场上。”

布鲁娜还说，她现在的目标是夺得残奥会金牌，计划参加2028年洛杉矶奥运会。

她说：“还有其他（残奥）运动员也同时参加奥运会乒乓球赛。我觉得，这不但对这项运动有益，也有助于提升对残障者的包容性。”

本届残奥会将于8月28日至9月8日举行。