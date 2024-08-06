周二美市盘前普遍反弹 重点谈品客薯片制造商Kellanova可能被收购

星期二（8月6日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期二普遍反弹。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升48.80点或0.94％，报5235.10点；纳斯达克100指数期货起159.90点或0.89％，报18066.50点；道琼斯指数期货则起314.20点，报39017.50点。

由于市场投资者开始担心美国经济可能衰退，导致美国股市隔夜（5日）延续上星期的大量抛售，各主要股指全面大幅下挫，其中纳斯达克指数和标准与普尔500指数更是下跌约3％。

标准与普尔500指数隔夜下跌160.23点，闭市报5186.33点。重量级的道琼斯指数跌幅破千，计1033.99点，闭市报37098.99点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低2.96％或545.69点，以17895.16点收市。

美国股市隔夜的交易非常活跃，交易所的总成交量是165亿股，比过去20天的122亿9000万股平均成交量要多出许多。

盘前交易重点：

谷歌母公司Alphabet的股价在今晚盘前上升0.63％，截稿时报160.26美元。之前有美国联邦法官表示，Alphabet的谷歌部门通过使用独家经销协议，在一般搜索服务和文字广告领域保持垄断地位。这项裁决可能会影响到科技巨头苹果公司（Apple），因为Alphabet是付款给苹果公司，让它把谷歌设为iPhone上的默认搜索引擎。

电信公司Lumen Technologies宣布，该集团已经从多家云端和科技公司争取到了总值达50亿美元的网络和网络安全解决方案合约。消息一出，Lumen Technologies的股价在今晚盘前飙高46.72％，截稿时报3.80美元。

晶片巨头英伟达（Nvidia）的股价在今晚盘前回弹2.06％，截稿时报102.52美元。之前有报道称，英伟达的一款下一代晶片发现到设计缺陷所以会延迟推出，导致该股股价隔夜下跌了6.4％。该股在过去的三个交易日里已经下跌了14％。

星期二下文我们来看看品客（Pringles）薯片制造商Kellanova可能被收购的最新消息。今晚盘前该股退低1.02％，截稿时报72.45美元。

盘前活跃股按序：英伟达、Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、Lucid Group和ZoomInfo Technologies。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

品客（Pringles）薯片制造商Kellanova是家乐氏在2023业务分拆时成立的。如果以上星期五的闭市价计算，Kellanova的市值大约是220亿美元。（路透社）

Kellanova



（纽约证券交易所代码：K）

隔夜美国股市股票普遍下跌，而其中极少数股价走高的就包括了这家品客（Pringles）薯片制造商Kellanova的股票。它的股价不仅没有跟着大盘退低，反而在隔夜早盘一开市后就节节上升，股价增幅还一度达到18％。该股全日上涨了16.23％，闭市报73.20美元。

原来目前市场盛传，家族零食公司老字号玛氏（Mars）正在考虑收购Kellanova。如果这个传言属实，这相信会是包装食品、零食行业有史以来的最大宗交易。

如果只看Kellanova，一些投资者可能不太熟悉，但如果提到它的旧名字家乐氏（Kellogg’s）的话，相信很多人都会知道。Kellanova是家乐氏在2023业务分拆时成立的。当时家乐氏是把它的早餐麦片和零食业务分开。如果以上星期五的闭市价计算，Kellanova的市值大约是220亿美元。

Kellanova拥有的品牌除了品客薯片之外，还有Cheez-Its和脆米花（Rice Krispies Treats）等。而家族企业玛氏则是全球最大的私营公司之一。它的年销售额超过500亿美元，拥有超过15万名员工。

玛氏在过去几年都是通过收购来推动业务增长。它在2017年就以91亿美元收购了由800家宠物护理医院组成的VCA。在2008年玛氏也斥资230亿美元，收购了口香糖和零食制造商Wm Wrigley Jr。今年初，玛氏是以5亿3400万英镑（约6亿8109美元）收购了英国优质巧克力制造商Hotel Chocolat。

自去年以来，包装食品行业的收购交易开始有所增加。例如：金宝汤（Campbell Soup）就以23亿美元收购Rao’s意大利面酱母公司Sovos Brands，以及J.M. Smucker以56亿美元收购Twinkies制造商Hostess Brands。

也许是还没来得及对最新消息做出反应，在Tipranks的13名分析师中，只有五名给予Kellanova股“买进”评级，其余的八名都给出了“持守”评级。而他们发出的一年期限平均目标价只有67.18美元，比该股隔夜的闭市价低了8.22％