孟加拉学生领袖要求解散议会 否则启动“严格计划”

孟加拉总理哈西娜辞职逃出国后，学生领袖要求解散议会，并警告如果不能在最后期限前完成，将启动一项“严格计划”。

路透社报道，学生领袖星期二（8月6日）在脸书上发布一段视频说，议会应在星期二下午3时（新加坡时间下午5时）前解散，并要求“革命学生做好准备”。不过，学生领袖并未多加说明“严格计划”的相关详情。

同天早些时候，孟加拉学生示威协调员在脸书发布视频呼吁，由诺贝尔和平奖获得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）担任新临时政府的首席顾问。尤努斯的发言人说，已同意要求。

陆军参谋长扎曼星期一（5日）下午宣布，76岁的哈西娜已经辞职。“孟加拉遭受极大损失，国家经济也受到打击，许多人被杀害，现在该停止暴力了。”

扎曼在对全国讲话中说，他已邀请政治领导人参加会议，并将与总统沙哈布丁讨论组建看守政府。

据报道，示威者星期一下午冲进哈西娜官邸，哈西娜赶紧与姐妹乘直升机逃离孟加拉。

孟加拉反对公务员配额制的示威活动从6月开始，到7月中旬演变成暴力事件，已导致300多人死亡。

星期一晚些时候，孟加拉总统沙哈布丁下令释放首位女总理、反对党领袖卡莉达·齐亚（Khaleda Zia，79岁）。她2018年被指盗窃孤儿院信托基金而被判入狱，后来因健康状况恶化，于2020年3月出于人道原因改为软禁。