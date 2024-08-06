印度证实孟加拉总理哈西娜在印度 孟加拉宣布解散议会

印度外交部长苏杰生确认孟加拉总理哈西娜在印度，孟加拉总统办公室也宣布解散议会。

法新社报道，苏杰生星期二（8月6日）首次正式确认哈西娜身处印度。“在很短的时间内，她请求批准暂时前往印度。我们同时收到孟加拉国当局的飞行许可请求。她星期一（5日）晚上抵达新德里。”

他也告诉议会，在孟加拉的法律和秩序明显得到恢复之前，他对邻国孟加拉的局势持续感到担忧。

孟加拉总统办公室星期二下午发声明宣布解散议会。

同天早些时候，孟加拉学生示威领袖要求当局在星期二下午3时（新加坡时间下午5时）前解散议会。他们也呼吁由诺贝尔和平奖获得主穆罕默德·尤努斯（Muhammad Yunus）担任新临时政府的首席顾问。尤努斯的发言人说，已同意要求。

陆军参谋长扎曼星期一下午宣布，76岁的哈西娜已经辞职。“孟加拉遭受极大损失，国家经济也受到打击，许多人被杀害，现在该停止暴力了。”

扎曼在对全国讲话中说，他已邀请政治领导人参加会议，并将与总统沙哈布丁讨论组建看守政府。

据报道，示威者星期一下午冲进哈西娜官邸，哈西娜赶紧与姐妹乘直升机逃离孟加拉。

孟加拉反对公务员配额制的示威活动从6月开始，到7月中旬演变成暴力事件，已导致300多人死亡。