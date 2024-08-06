马斯克评论英国骚乱 遭英国政府猛烈抨击

美国科技亿万富翁马斯克在社媒上，对席卷英格兰和北爱尔兰的极右翼骚乱作出的评论，遭到英国政府猛烈抨击。

综合外电报道，一名用户在社交媒体X上发文，将骚乱归咎于“大规模移民和开放边界的影响”。马斯克星期天（8月4日）在贴文下方留言说：“英国内战不可避免。”

司法部长亚历山大对此批评，马斯克的言论“极不负责任”。

亚历山大说，每个人都应该呼吁保持冷静，尤其是拥有社交媒体平台X的马斯克。“使用‘内战’这样的字眼是绝对不可接受的。”

英国首相发言人也说，马斯克的言论是“无稽之谈”，无论是在街头还是在网络上，暴徒的暴力行为都没有立足之地。

据英国媒体报道，马斯克拥有的X平台被认为加剧了这场骚乱。

报道称，社交媒体上流传着虚假信息，声称上周南港持刀攻击事件的袭击者是一名回教移民，因而激起潜在的反移民和反回教人士的偏见。尽管警方已经辟谣，嫌疑人不是移民，也不是回教徒，但骚乱者选择视而不见。

英国首相斯塔默警告说，警方将追查那些在网络上组织煽动活动的人。他说：“如果你再煽动暴力，无论是在线上或线下，就像那些直接参与街头骚乱活动的人一样，警方会进行逮捕、指控和起诉。任何被发现在网络上犯下刑事罪行的人，都将得到同样的结果。”

7月29日，位于英格兰西北部的南港发生持刀袭击事件，造成三名儿童死亡，随后英国各地掀起示威浪潮。上周末，英国多个城市爆发13年来最大规模的骚乱，一些地方的暴徒投掷燃烧瓶、抢劫商店，甚至袭击和烧毁警察局，造成多名警察和民众受伤，近400人被捕。