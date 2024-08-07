【奥运会】新科女飞人200米摘银 美国女将夺金

（巴黎综合电）巴黎奥运会田径赛场星期三（8月7日）凌晨诞生五枚金牌，美国女将加布里埃尔·托马斯（Gabrielle Thomas）力压新科女飞人朱利恩·艾尔弗雷德（Julien Alfred），摘下女子200米金牌。

加布里埃尔跑出21秒83的成绩，来自加勒比海岛国圣卢西亚的女子100米冠军朱利恩22秒08居次。加布里埃尔的美国队友布丽塔妮·布朗（Brittany Brown）以22秒20得铜。

男子1500米决赛方面，上届冠军、挪威的英厄布里格森（Ingebrigtsen）卫冕失败，排名第四。美国选手霍克（Hocker）以3分27秒65率先冲线，并打破前者在东京奥运创造的奥运纪录（原记录为3分28秒32）。

英国选手克尔（Kerr）以3分27秒79的成绩打破英国国家纪录，摘下银牌。另一名美国选手努古瑟（Nuguse）跑出3分27秒80夺铜。

希腊跳远世界冠军兼卫冕冠军滕托格卢（Tentoglou）以8.48米的成绩完成连庄，成为21世纪第一个成功蝉联跳远项目金牌的运动员（无论男女）。牙买加的平诺克（Pinnock）跳出8.36米摘银；意大利选手富拉尼（Furlani）以8.34米得铜。

女子3000米障碍赛由巴林的温弗雷德·亚维（Winfred Yavi）打破奥运纪录摘金，时间是8分52秒76。乌干达选手佩鲁斯·切穆泰（Peruth Chemutai，8分53秒34）和肯尼亚选手费丝·切罗蒂奇（Faith Cherotich，8分55秒15）分别获银铜牌。

加拿大运动员卡姆琳·罗杰斯（Camryn Rogers）拿下女子链球项目冠军，成绩是76米97。美国的安妮特·埃奇坤沃克（Annette Echikunwoke）以75米48摘银，中国的赵杰投出74米27夺铜。