哈里斯沃尔兹亮相战场州 一天内收到2000多万美元捐款

美国民主党总统候选人哈里斯和竞选搭档沃尔兹齐齐亮相战场州宾夕法尼亚竞选集会，哈里斯誓言“捍卫我们最基本的自由”。

综合路透社和《纽约时报》报道，哈里斯星期二（8月6日）晚上与明尼苏达州州长沃尔兹，在费城天普大学一个可以容纳1万人的竞选集会场地首次同台。

哈里斯竞选团队说，这是他们迄今为止规模最大的一场竞选集会。

与沃尔兹一起上台的哈里斯，对热烈欢呼的支持者说：“我们要捍卫我们最基本的自由，为我们的未来而战。”

哈里斯说：“我打从一开始就在寻找一位能够帮助建立一个更光明未来的合作伙伴。一位能够团结我们国家，并推动我们前进的领导人。一位为中产阶级而战的斗士，一位和我一样相信美国非凡前景的爱国者。

“我今天来到这里是因为我找到了这样一名领导人：蒂姆·沃尔兹州长。”

在哈里斯的最后两名副总统人选名单中落选的宾夕法尼亚州长夏皮罗，当天晚上也现身费城天普大学竞选集会，为哈里斯和沃尔兹强力拉票。

夏皮罗说：“沃尔兹是一个优秀的人，一位杰出的州长，一名教师，一名国民警卫队队员，一名爱国者。我还要说，沃尔兹是我珍惜的朋友。”

当夏皮罗走上台时，全场起立报以热烈的掌声和欢呼声。夏皮罗双手合十放在胸前，数度向民众鞠躬致意。

夏皮罗（图）星期二（8月6日）晚上也到费城天普大学竞选集会，为哈里斯和沃尔兹强力拉票。他上台时全场起立报以热烈的掌声和欢呼声。（法新社）

夏皮罗所展现的热情和演说能力，说明为什么许多民主党捐款者和筹款人希望他能成为哈里斯的竞选搭档。

现场一些人接受《纽约时报》采访时说，他们对沃尔兹成为民主党副总统候选人并没有不满，但他们肯定对夏皮罗的落选感到失望。

哈里斯星期二上午宣布沃尔兹为她的竞选搭档后，她的竞选团队说，到当天晚上，他们已收到超过2000万美元（约2650万新元）的捐款。

哈里斯和沃尔兹从8月6日起展开五天的密集竞选活动，走访各摇摆州。