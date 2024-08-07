【奥运会】巴西女足爆冷胜世界冠军西班牙 闯决赛和美国争金

（巴黎路透电）巴西女子足球队本地时间星期三（8月7日）凌晨在巴黎奥运女足八强，爆冷以4比2战胜世界杯冠军西班牙，向对手复仇成功，闯入决赛和美国争金。

世界第九的巴西早前在小组赛曾0比2不敌世界第一的西班牙，并在该场比赛折损遭遇两场禁赛的队长兼队史第一射脚玛塔（Marta）。不过她们这场比赛在玛塔仍禁赛下，把握西班牙防线的数次失误，取胜晋级。

开场第六分钟，西班牙门将卡塔·科尔（Cata Coil）的解围，意外被队长艾琳·帕雷德斯（Irene Paredes）挡入自家大门。巴西在上半场最后时刻再由加比·波尔蒂（Gabi Portilho）破门，扩大优势。

巴西队长阿德里安娜（Adriana）在第72分钟的快速反击中，近距离头球破门，再下一城。不过中场杜达·桑帕约（Duda Sampaio）过后自摆乌龙，将比分改写为3比1。

巴西替补球员科罗林（Kerolin）在补时阶段锦上添花，即使西班牙的萨尔玛·帕鲁埃洛（Salma Paralluelo）几分钟后再进球，但为时已晚。这是巴西女足16年以来首次闯入奥运会决赛。

西班牙大将珍妮弗：太早丢球令人惊讶

科罗林表示，球队一开始就按照计划执行战术，下定决心打好这一场比赛，并完全相信主帅亚瑟·埃利亚斯（Arthur Elias）。

西班牙大将珍妮弗·埃尔莫索（Jennifer Hermoso）则说：“在第六分钟意外丢球令人惊讶，意想不到。当落后两球或三球时你尝试追回来，但四球很难。我们必须坚强起来，争取铜牌。”

经过加时赛战胜德国，美国球员赛后热烈庆祝。（路透社）

在另一场半决赛，美国历经加时赛后，以1比0险胜德国。索菲娅·史密斯（Sophia Smith）在第95分钟攻入制胜球，让美国继小组赛4比1大胜德国后，完成双杀。

巴西和美国将继2004年和2008年决赛后再争金，美国在这两届比赛都打败巴西夺冠。