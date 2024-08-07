【奥运会】美国男篮大胜巴西 法国爆冷勇挫加拿大闯四强

（巴黎综合电）美国男篮本地时间星期三（8月7日）凌晨在巴黎奥运会八强以122比87大胜巴西，和约基奇（Jokic）领衔的塞尔维亚订下半决赛之约。法国爆冷以82比73勇挫拥有10名美国职业篮球赛（NBA）球员坐镇的加拿大晋级。

美国球星詹姆斯（James）贡献12分和九个助攻，但在第三节被对手意外肘击眼部后提前下场缝了四针，不过他预料仍能上阵半决赛。

詹姆斯（左）眼睛受伤下场后，坐在场边支持队友。（法新社）

他赛后说：“我们了解主要目标是什么，就是赢得金牌，这是我唯一在乎的。”

美国本场得分平均，布克（Booker）贡献18分；爱德华兹（Edwards）17分；恩比德（Embiid）14分；戴维斯（Davis）13分；杜兰特（Durant）11分。

杜兰特在第三节尾声灌篮得手，也让他拿下奥运生涯的第489分，超越女篮名宿莉萨·莱斯利（Lisa Leslie），成为美国奥运史上男女篮球员得分第一人。

巴西球员卡布克洛（Caboclo）砍下全场最高的30分，但难敌众星云集的美国队。

美国将和NBA最有价值球员约基奇带领的塞尔维亚争夺决赛资格。他们过去几周在热身赛和奥运小组赛都曾战胜塞尔维亚。

加拿大失误连连 不敌法国奖牌梦碎

法国球员科尔迪尼耶（右）在比赛中灌篮。他本场贡献20分，是球队获胜功臣之一。（法新社）

另一场八强赛，尽管加拿大球星吉尔杰斯—亚历山大（Gilgeous-Alexander）拿到全场最高27分，但身为去年世界杯季军的加拿大受到开局不佳拖累，73比82不敌东道主法国出局。

加拿大早前在小组赛三战全胜，并曾在奥运开赛前的热身赛战胜法国。法国小组赛两胜一负，但本场开局火力全开。加拿大则失误连连，首节10比23落后种败果。

在法国球星文班亚马（Wembanyama）全场只得七分的情况下，队友亚布塞莱（Yabusele）和科尔迪尼耶（Cordinier）挺身而出，贡献22分和20分。

球队另一名关键球员是富尼耶（Fournier）。加拿大完场前两分多钟一度仅落后五分，但全场贡献15分的富尼耶接着以两个罚球和一个几乎在半场线投入的三分球为法国锁定胜局，得到四强挑战世界杯冠军德国的资格。