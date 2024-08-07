沃尔兹“迫不及待”想和万斯进行辩论

美国民主党副总统候选人沃尔兹说，他“迫不及待”想和共和党副总统候选人万斯进行辩论。

路透社报道，致力推动学校免费午餐和气候变化等进步议程的沃尔兹，星期二（8月6日）晚与民主党总统候选人哈里斯一起到战场州宾夕法尼亚开展竞选活动。

他在宾州费城天普大学向1万多名喧闹亢奋的支持者发表讲话，介绍自己在内布拉斯加州小镇的成长经历、在国民警卫队服役24年的经历，还有他之前担任高中社会学老师和足球教练的经历。

沃尔兹说：“是我的学生鼓励我竞选公职的。他们看到了我希望灌输给他们的价值观——维护共同利益的承诺，不要小看一个人所能带来的改变。”

他也抨击共和党总统候选人特朗普和他的竞选搭档万斯，预示了平易近人的沃尔兹将如何扮演副总统候选人的传统“攻击”角色。

沃尔兹说，特朗普“嘲笑我们的法律，制造混乱和分裂”，他也谈到特朗普首次担任总统的表现。

“他面对冠病危机一筹莫展，把我们的经济搞得一团糟，还有，特朗普执政时我们的暴力犯罪率上升，这还不包括他自己犯下的罪行。”

沃尔兹日前为特朗普和万斯倡导的政策贴上“荒唐古怪”（weird）的标签受到了广泛关注，他也曾警告，如果特朗普再次掌权，将给美国中产阶级家庭带来灾难性的后果。

星期二晚上与沃尔兹一起到费城竞选集会的哈里斯对热烈欢呼的支持者说：“我们要捍卫我们最基本的自由，为我们的未来而战。”

哈里斯星期二上午宣布沃尔兹为她的竞选搭档后，她的竞选团队说，到当天晚上，他们已收到超过2000万美元（约2650万新元）的捐款。

哈里斯和沃尔兹从8月6日起展开五天的密集竞选活动，走访各摇摆州。