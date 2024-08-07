【奥运会】阿尔及利亚女拳手 性别争议声中闯决赛

（巴黎综合电）卷入性别争议风波的阿尔及利亚女拳手伊曼内·凯利夫（Imane Khelif），本地时间星期三（8月7日）凌晨在女子66公斤级半决赛中，以压倒性地5比0战胜泰国选手扬贾姆·素万那彭（Janjaem Suwannapheng），闯入决赛。

众多阿尔及利亚国民到场支持她，当伊曼内被宣布胜方时，观众挥舞着国旗和围巾，一起为她欢呼。她受访时说：“我不想讨论争议的事。”

2022年世锦赛夺银牌的伊曼内与两届世界冠军的中华台北选手林郁婷在去年的检测中，被指验出有男性拥有的XY染色体，遭国际拳击协会剥夺参加拳击世锦赛的资格。不过国际奥委会并不认可拳击协会的检测过程，并强调两人符合参赛资格，因此得以参加奥运会。林郁婷目前也闯入女子57公斤级半决赛，至少获铜牌。

医学上有一种罕见情况为性别发育差异（Differences in Sex Development，DSD），一些人被视为是女性，但有XY染色体，血液中的睾酮水平也处于男性范围，但国际奥委会规章允许有DSD的选手参赛。

不少阿尔及利亚人到赛场支持伊曼内·凯利夫。（法新社）

谈到比赛，伊曼内说：“观众席都坐满了粉丝，所有阿尔及利亚人和阿拉伯人应该都为我感到骄傲。我希望我在最后一场比赛中也能为他们争光。

“最重要是我能发挥出最佳水平。我知道自己是名出色的运动员，我只希望人们喜欢看我的比赛。”

伊曼内将和去年的世界冠军、中国好手杨柳争冠。后者在另一场半决赛4比1战胜另一名中华台北选手陈念琴。

爱尔兰凯莉卫冕成功后退役

凯莉·哈林顿成功卫冕后，宣布退役。（法新社）

另一边，爱尔兰女拳击手凯莉·哈林顿（Kellie Harrington）同日在60公斤级决赛4比1击败中国选手杨文璐夺冠，成为首位两届连冠的爱尔兰拳击手。

她在夺冠后宣布自己将退役。她说：“最后一击，我不干了。我一直说想以冠军的身份退役，仅以而已。”

巴西选手比特丽兹·费雷拉（Beatriz Ferreira）和中华台北的吴诗仪在半决赛落败后，并列铜牌。