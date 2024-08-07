【奥运会】乒乓男团八强负瑞典 德国传奇波尔告别国际赛

（巴黎综合电）德国在本地时间星期三（8月7日）凌晨的巴黎奥运会乒乓球男子团体八强赛中0比3不敌瑞典出局，也意味着德国43岁传奇波尔（Boll）结束了其最后一场国际赛事，无缘连续五届赢得奥运奖牌。

波尔在第一场男双比赛和邱党搭档，10比12、8比11、8比11不敌瑞典的卡尔森（Karlsson）和安东·卡尔伯格（Anton Kallberg）。

接着是男单项目，瑞典的男单银牌得主莫雷加德（Moregard）以3比2险胜德国的另一位35岁名将奥恰洛夫（Ovtcharov），比分是11比9、8比11、7比11、11比8、11比9。

背水一战的德国第三场再由波尔上阵，在单打再战俱乐部队友卡尔伯格。不过卡尔伯格技高一筹以3比1胜出，比分为11比7、11比9、7比11、11比8。

输给俱乐部队友 波尔无缘连续五届摸牌

自从2008年北京奥运会首次推出团体赛项目以来，德国男队连续四届得牌（两银两铜），但波尔在他的最后一届奥运无法延续这一成绩，空手而归。

这虽然不是波尔想看到的成绩，但他赛后开玩笑说，庆幸是自己的好友卡尔伯格为他的国际赛生涯画上句号。

卡尔伯格为瑞典锁定胜局后，握拳庆祝。（路透社）

两人是同属德国球会杜塞尔多夫（Duesseldorf）的队友，下来还会为球会再打一个赛季的波尔说：“或许我们下周在联赛见面时，可以说说这件事。”

卡尔伯格则说：“这让我感到很难过，我们是非常好的朋友，也长时间在同一支球队打球。他对全球乒乓而言意义重大，我们损失了一位传奇，但他将不会被遗忘。”

前世界第一的波尔在场受到全场观众起立欢呼，在座的还包括同样来自德国的美国职业篮球赛名宿诺维茨基（Nowitzki）。

征战国际赛25年，波尔曾两度夺得世界杯男单冠军，八次拿下男单欧洲冠军等荣誉，这是他第七次参加奥运会。