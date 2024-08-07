【奥运会】本届最小奖牌得主 阿丽莎·特鲁滑板女子碗池赛夺冠

（巴黎综合电）澳大利亚14岁选手阿丽莎·特鲁（Arisa Trew）本地时间星期三（8月7日）凌晨赢得滑板女子碗池赛金牌，成为首名获得滑板奥运金牌的澳洲选手，也是巴黎奥运会和澳洲历来年龄最小的奖牌得主。

阿丽莎今年5月成为首名完成900度空中转体动作的女选手，她这次在决赛最后一轮的第三轮中，完成两个540度空中转体，在其他选手都无法做到的情况下，以93.18分夺冠。

日本15岁选手开心那（92.63分）与英国16岁选手斯凯·布朗（Sky Brown，92.31分）则分别获得银牌和铜牌，和上届东京奥运会一样。上届冠军、日本的四十住樱在预赛出局，无缘卫冕。

阿丽莎原本在第三轮之前位居第三，她夺冠后说：“我只想确保能踏上领奖台，我就只在想，无论如何都要顺利完赛……这是我第一次征奥，与这些女生们一起比赛，一起站上领奖台我很开心。”

滑板在上届的东京奥运会首次亮相，主办方为了吸引更多年轻观众再次保留这个项目。能够参与滑板将这项运动推向新高度，阿丽莎感到非常兴奋。她说：“大家都在玩滑板，水平提高了很多。”

夺铜的斯凯也说，继东京奥运会之后，女子滑板的水平大大提高，奥运会让更多人关注这项运动。

“我们还有发展的空间，但我们绝对在缩小性别差距。我觉得下一届会有更多女生参加，带领女子滑板到达全新的水平。”