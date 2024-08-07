朝鲜转播奥运赛事 美国国旗被打上马赛克

朝鲜在转播巴黎奥运会的一场游泳赛事时仅对美国国旗进行了模糊处理。

韩联社报道，朝鲜中央电视台上星期天（8月4日）晚转播了经编辑处理过的巴黎奥运会游泳女子200米蝶泳决赛，并播出了加拿大选手麦金托什、美国选手史密斯和中国选手张雨霏依次穿越终点线的场面。

比赛结束后，前三名选手所在的泳道上面显示各自国家的国旗、姓名和序号，其中加拿大和中国的国旗清晰可见，仅美国国旗被打上马赛克。

此前，朝鲜在转播国际体育赛事时也会遮挡韩国和美国等国家的标志。2022年卡塔尔世界杯期间，朝鲜中央电视台将观众席上挂出的韩国国旗换成灰色，赞助商的广告牌仅对美国可口可乐和韩国现代汽车的广告牌进行了模糊处理。5月报道亚足联U-17（17岁以下）女足亚洲杯朝鲜战胜韩国的消息时，遮住了韩国球员球服上的韩国国旗标志。这反映出朝鲜媒体对于播放涉及韩美画面时稍有不慎就会破坏体制团结的担忧。

另据自由亚洲电台（RFA）7日报道，朝鲜中央电视台获得国际奥委会授权，从奥运会开幕一周后的4日起转播乒乓球混双比赛。若国际奥委会旗下负责所有奥运会转播的主广播机构——奥林匹克广播服务公司（OBS）——播放巴黎奥运会现场制作的比赛视频，朝鲜将通过自己的卫星系统接收并用于节目制作。