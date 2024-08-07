【奥运会】脚踏车场世界纪录三次告破 荷兰二破纪录摘金

（巴黎综合电）荷兰和澳大利亚在本地时间星期三（8月7日）凌晨结束的巴黎奥运会场地脚踏车赛事中大放异彩，荷兰在男子团体竞速赛两度刷新世界纪录夺金。澳洲也在男子团体追逐赛创造世界纪录。

由范登伯格（van den Berg）、拉夫雷森（Lavreysen）和胡格兰（Hoogland）组成的荷兰男队，在前一天的预赛中已经打破了奥运纪录。他们星期三又在首轮与加拿大的比赛中，以41秒191的成绩获胜，比他们在2020年世界锦标赛上所创下的41秒225原世界纪录缩短了0.034 秒，作为首轮胜利四队中速度最快的队伍，拿到决赛资格。

在决赛和英国的较量中，他们再骑出40秒949的新世界纪录，比英国的41秒814快了不少，顺利卫冕。澳洲在铜牌战以41秒597战胜法国（41秒993）得铜。

拥有13枚世锦赛金牌及在东京奥运摘下两金的拉夫雷森说：“这太疯狂了。当然我们今晚冲着金牌而来，但打破世界纪录和骑得这么快很特别。”

男子团体追逐赛 澳大利亚破坏意大利卫冕梦

上届铜牌得主澳大利亚勇挫得到金牌的意大利，将和英国争夺男子团体追逐赛冠军。（法新社）

男子团体追逐赛方面，澳大利亚在首轮比赛不仅让意大利的卫冕希望破灭，还打破了意大利所保持的世界纪录。

由布莱丁（Bleddyn）、韦尔斯福德（Welsford）、莱希（Leahy）和奥布莱恩（O'Brien）组成的团队以3分40秒73获胜，比原纪录时间3分42秒032快了约1.3秒，闯入星期四（8日）凌晨的决赛和英国争冠。意大利则和丹麦争铜。