周三美市盘前上涨 重点谈人工智能宠儿Super Micro Computer季度业绩

星期三（8月7日）重点：

在投资者重新进场趁低吸购的提振下，美国华尔街股市主要股指期货在星期三继续回弹。

在6时截稿时，标准与普尔500指数期货上升54.80点或1.05％，报5294.80点；纳斯达克100指数期货起229.70点或1.27％，报18298.50点；道琼斯指数期货也升高315.30点，报39313.00点。

标准与普尔500指数和纳斯达克指数在隔夜（6日）都收高1％。投资者在前一、两天大幅抛售后重返市场。美国联邦储备局官员最近的言论也缓解了投资者对美国经济衰退的担忧。

标准与普尔500指数隔夜上升53.70点，闭市报5240.03点。重量级的道琼斯指数也起了294.39点，闭市报38997.66点。以科技股为主的纳斯达克100指数则是升高1.02％或182.76点，以18077.92点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是135亿2000万股，比过去20天的124亿8000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

由于人工智能热潮推动业务增长，电信公司Lumen Technologies隔夜大幅提高本财年的年度自由现金流预测，带动公司股价在今晚盘前再次飙高37.40％，截稿时报6.87美元。

药剂公司安进（Amgen）的股价在今晚盘前下跌4.10％，截稿时报315.47美元。该公司指出，集团开支增加（包括：开发实验性肥胖药物MariTide相关的成本），抵消了营业额增长20％带来的正面影响，也导致集团的第二季度盈利下降1％。

爱彼迎（Airbnb）隔夜发布的季度业绩不达标，对当前季度的营业额预测也比市场分析师预期的低。爱彼迎指出，消费者现在倾向较迟才预订旅游项目，这在一定程度上反映经济的不确定因素增加了。爱彼迎的股价在今晚盘前猛挫15.69％，截稿时报110.00美元。

星期三下文我们来看看人工智能宠儿Super Micro Computer的最新季度业绩报告。今晚盘前该股下跌12.67％，截稿时报538.79美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、特斯拉（Tesla）、英特尔（Intel Corp）、Palantir Technologies和Super Micro Computer。截稿时，除了Super Micro Computer股价下跌之外，其他四只活跃股的股价全部上升。

Super Micro Computer Inc



（纳斯达克证券交易所代码：SMCI）

Super Micro Computer今年曾乘着人工智能的热潮，股价在上半年飙升190％，成为市值超过100亿美元的半导体股当中表现最好的公司，股价表现甚至还比晶片巨头英伟达好。但是在隔夜该股股价却暴跌13％。原因是Super Micro Computer隔夜公布的季度盈利未达到分析师预期。

除了发布季度业绩之外，Super Micro Computer还宣布进行分股分拆为股的分拆计划。该股票将会在10月1日开始分拆后的交易。

根据Super Micro Computer截至今年6月底的第四季度业绩报告，该集团的营业额是53亿1000万美元。集团的净利则是3亿5270万美元，即每股净利5.51美元，比去年同期的1亿9350万美元，即每股净利3.43美元好。剔除特殊项目后，集团调整后的每股盈利是6.25美元。

虽然业绩表现同比有进步，但是与分析公司LSEG之前收集到的分析师预测相比就显得逊色了。分析师的预测营业额是53亿美元，每股盈利8.07美元。

另外，从Super Micro Computer的业绩也可以看到，该集团的毛利率已经从去年同期的17％，以及第三季度的15.5％下降至11.2％。尽管Super Micro Computer指出该集团“继续有创纪录的新人工智能基础设施需求”，这些数字也反映出它销售的每种产品的利润都在减少。

对于当前的第一季，Super Micro Computer高管们预计，营业额应会在60亿至70亿美元之间，比华尔街分析师预期的54亿6000万美元高；预计的每股盈利是5.59美元至8.27美元，即中值是7.48美元，比市场分析师普遍预期的7.58美元低。换言之，市场竞争之激烈，已经吃进原本的盈利了。

虽然说股价隔夜下跌，Super Micro Computer开年至今已经上涨117％。在Tipranks的11名分析师中，仍有五名给予该股“买进”评级，五名给予“持守”评级，只有一名给了“卖出”评级。他们定下的一年期限平均目标价是978.50美元。