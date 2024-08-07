泰国宪法法院下令解散前进党

泰国宪法法院星期三（8月7日）下令解散前进党，并禁止前进党高层成员在未来10年内参政。

路透社报道，法官们一致裁定，前进党不当利用君主制拉选票，导致王室与民众发生冲突。“因此，被告的行为可能会影响以国王为国家元首的民主制度。”

根据裁决，包括前进党前党魁披塔在内的11名执行委员，在裁决日起10年内，禁止注册新政党、担任政党执行委员会成员或参与组建新政党。

泰国选举委员会今年3月通过决议，提请宪法法院下令解散前进党，并剥夺前进党执行委员会委员的政治权利。选举委员会说，有足够证据证明，前进党一些行为违反宪法相关规定。

宪法法院之前已裁决，披塔及前进党在竞选期间提议修改《刑法》第112条，即冒犯君主法，属于企图颠覆国家政权的行为。前进党否认了这一说法。

前进党的143名议员将保留其席位，并有望在新政党下重组。此前曾发生类似的情况，2020年，前进党的前身未来前进党因违反竞选资金规定而被解散，其55名议员为保住议席加入前进党。

如果前进党所有议员都加入同一个政党，该党将成为国会中最大的政党，并有望继续推进包括军事改革和消除大企业垄断在内的进步议程。

泰国政坛正面临不稳定局面。此前，40名看守上议员联署请愿罢免首相社德他，指控社德他委任曾因企图贿赂法庭职员被判入狱的比七为首相府部长，违反了政治道德，要求法院解除社德他的首相职务。

宪法法院将于下周对此案作出裁决。社德他否认有不当行为，称任命是光明正大的。