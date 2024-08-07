世卫：夏季冠病感染率激增 变异毒株可能出现

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发布 / 2024年8月7日 11:40 PM
2021年3月6日，在冠病疫情期间，美国纽约曼哈顿区哈德逊广场一家餐馆的工作人员戴着防护口罩和手套工作。（路透社档案照片）
2021年3月6日，在冠病疫情期间，美国纽约曼哈顿区哈德逊广场一家餐馆的工作人员戴着防护口罩和手套工作。（路透社档案照片）

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世界卫生组织警告，2019冠状病毒感染病例正在全球范围内激增，情况不太可能迅速改善，而且，更强的变异毒株可能很快就会出现。

世卫组织疫情应对技术负责人玛丽亚·范·克尔科夫（Maria Van Kerkhove）星期二（8月6日）在日内瓦对记者说：“来自世卫组织遍布84个国家的哨点监测系统的数据显示，冠病检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。总体而言，检测呈阳性的比例在10％以上。这一比例在不同地区的波动有所不同。在欧洲，阳性率在20％以上。”

联合国新闻中心报道，美洲、欧洲和西太平洋地区都出现了新的感染潮。

废水监测表明，冠病的流行比目前的数字高出两倍到20倍。

对于呼吸道病毒来说，在北半球的夏季出现如此高的感染循环率是非典型的，因为呼吸道病毒往往主要在寒冷的气温下传播。

克尔科夫说：“最近几个月，无论季节如何，许多国家都出现了冠病的激增，包括在奥运会上，至少有40名运动员的检测结果呈阳性。”

她说：“随着病毒的不断演变和传播，出现更严重病毒株的风险越来越大，这种病毒有可能躲过检测系统，并对医疗干预措施没有反应。”

虽然入院人数（包括重症监护）仍大大低于疫情高峰期，但世卫组织正敦促各国政府加强疫苗接种活动，确保高危人群每12个月至少接种一次疫苗。

克尔科夫强调说：“作为个人，必须采取措施降低感染和患严重疾病的风险，包括确保在过去12个月内接种过冠病疫苗，尤其是如果你属于高危人群的话。”

世卫组织承认，在过去的12个月至18个月里，由于生产商数量减少，疫苗供应量大幅下降。

克尔科夫说，鼻腔疫苗仍在开发中，但有可能解决传播问题，从而降低病毒进一步变异、传染和导致严重疾病的风险。

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