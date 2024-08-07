世卫：夏季冠病感染率激增 变异毒株可能出现

世界卫生组织警告，2019冠状病毒感染病例正在全球范围内激增，情况不太可能迅速改善，而且，更强的变异毒株可能很快就会出现。

世卫组织疫情应对技术负责人玛丽亚·范·克尔科夫（Maria Van Kerkhove）星期二（8月6日）在日内瓦对记者说：“来自世卫组织遍布84个国家的哨点监测系统的数据显示，冠病检测呈阳性的百分比在过去几周里一直在上升。总体而言，检测呈阳性的比例在10％以上。这一比例在不同地区的波动有所不同。在欧洲，阳性率在20％以上。”

联合国新闻中心报道，美洲、欧洲和西太平洋地区都出现了新的感染潮。

废水监测表明，冠病的流行比目前的数字高出两倍到20倍。

对于呼吸道病毒来说，在北半球的夏季出现如此高的感染循环率是非典型的，因为呼吸道病毒往往主要在寒冷的气温下传播。

克尔科夫说：“最近几个月，无论季节如何，许多国家都出现了冠病的激增，包括在奥运会上，至少有40名运动员的检测结果呈阳性。”

她说：“随着病毒的不断演变和传播，出现更严重病毒株的风险越来越大，这种病毒有可能躲过检测系统，并对医疗干预措施没有反应。”

虽然入院人数（包括重症监护）仍大大低于疫情高峰期，但世卫组织正敦促各国政府加强疫苗接种活动，确保高危人群每12个月至少接种一次疫苗。

克尔科夫强调说：“作为个人，必须采取措施降低感染和患严重疾病的风险，包括确保在过去12个月内接种过冠病疫苗，尤其是如果你属于高危人群的话。”

世卫组织承认，在过去的12个月至18个月里，由于生产商数量减少，疫苗供应量大幅下降。

克尔科夫说，鼻腔疫苗仍在开发中，但有可能解决传播问题，从而降低病毒进一步变异、传染和导致严重疾病的风险。