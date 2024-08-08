【奥运会】尼日利亚女篮不敌美国 梦幻之旅终结

美国队在新加坡时间星期四（8月8日）凌晨的复赛上以88比74击败尼日利亚，终结后者在本次奥运会的梦幻之旅。

这是尼日利亚女篮首次闯入女篮八强赛事，美国也凭借这次胜利离八连冠更进一步。

美国一开始就拉开分数差距，虽然尼日利亚对上强劲对手，却丝毫不怯场，奋力而战，还是无法反超美国的大比分领先。他们在全场球迷的支持和欢呼下离场。

美国将在新加坡时间星期五（9日）晚上的半决赛中对垒首次闯入四强的澳大利亚。

另一边，法国以84比71战胜德国，将在半决赛中对垒比利时。比利时是以79比66击败西班牙晋级。