今年7月是有记录以来 全球第二热月份

欧盟气候监测机构的初步数据显示，刚过去的7月是自1940年有记录以来全球第二热的月份。

根据欧盟哥白尼气候变化服务机构星期四（8月8日）发布的数据，7月全球平均地表气温为16.91摄氏度，仅比去年7月创下的最高平均地表气温低0.04摄氏度。

报告显示，今年全球7月的平均气温虽不如去年7月高，但在7月22日和7月23日经历有记录以来最热的两天——日平均气温分别达到17.16摄氏度和17.15摄氏度。由于记录的差异非常微小，所以无法完全确定哪一天更热。

哥白尼机构副局长伯吉斯说，全球气候持续变暖的总体形势并没有改变，气候变化的破坏性影响早在去年之前就已经开始，并将持续至全球温室气体达到净零排放为止。

另据世界气象组织星期三（7日）发布的公报，今年7月的极端高温影响全球数亿人，在人类社会引发连锁反应。

世界气象组织说，数据显示，亚洲国家中，日本7月平均气温是自1898年有记录以来的最高值，打破去年创下的纪录，预计日本高温天气8月仍将持续。印度也经历有记录以来第二热的7月。

地中海和巴尔干半岛许多地区在7月也持续遭受热浪侵袭，造成人员伤亡并影响公众健康。希腊、匈牙利、斯洛文尼亚、克罗地亚和保加利亚等国都经历各自国家有记录以来的最热7月。

世界气象组织秘书长绍洛说，过去一年，广泛、强烈且持续的热浪席卷每个大陆，至少10个国家在不止一处出现超过50摄氏度的单日气温。

绍洛强调，人类需要从根本上解决问题，减少温室气体排放。