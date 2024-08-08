日本长崎原爆纪念仪式 以色列未受邀引关注

日本长崎市将举行原子弹爆炸纪念日和平祈愿仪式却不邀请以色列与会，七国集团和欧盟对此表示关切。

综合共同社和路透社报道，日本长崎市将于星期五（8月9日）举行原子弹爆炸纪念日的和平祈愿仪式，但当局不邀请以色列出席，引起各国关注。市长铃木史朗星期四（8日）在政府大楼接受访问时称，不邀请以色列的决定不变。

他解释，不邀请以色列并非出于政治理由，而是发生不测事态的风险考量，同时称“希望仪式在平静肃穆的氛围中顺利举行”。

然而，美国驻日大使伊曼纽尔星期二（6日）致函铃木史朗，反驳称“这是政治决定，与安全无关”。

美英等多国驻日大使也决定不出席仪式，以表明与以色列共同进退。

除了日本在内的七国集团（G7）各国与欧盟（EU）7月19日联名致函长崎市政府，对未邀请以色列表示关切。

日本内阁秘书长林芳正星期四在记者会上说：“仪式是长崎市主办，包括各国外交使团的出席者在内，中央政府对此不便置评。”

长崎市7月31日宣布不邀请以色列，但巴勒斯坦却收到邀请，预计巴勒斯坦驻日代表将出席和平祈愿仪式。

然而，以色列应邀出席广岛市星期二（6日）举行的和平纪念仪式。巴勒斯坦则并未受邀，两市的做法存在差异。

1945年美国在日本投下的原子弹，促使日本投降，结束第二次世界大战。