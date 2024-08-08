周四美市盘前小幅退低 重点谈科技巨头Meta Platforms可能发债券

星期四（8月8日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货在星期四（8月8日）小幅退低。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货退低6.60点或0.13％，报5192.90点；纳斯达克100指数期货微退8.80点或0.05％，报17857.70点；道琼斯指数期货也下跌96.60点，报38667.80点。

美国股市无力继续收复失地，在隔夜（星期三）收盘时走低。科技股普遍下跌，拖累了纳斯达克指数下滑1％。再加上10年期国债拍卖需求疲软，让投资者对整个市场的波动感到不安。

标准与普尔500指数隔夜下跌40.53点，闭市报5199.50点。重量级的道琼斯指数跌了234.21点，闭市报38763.45点。以科技股为主的纳斯达克100指数也退低1.16％或210.55点，以17867.37点收市。

美国股市隔夜的交易活跃，交易所的总成交量是129亿3000万股，比过去20天的126亿3000万股平均成交量多。

盘前交易重点：

西方石油（Occidental Petroleum）隔夜发布的第二季度盈利，比华尔街分析师预期的要高出34％。这也是该石油公司上星期完成120亿美元的二叠纪盆地生产商CrownRock收购行动后发布的首个业绩。西方石油股价在今晚盘前上升1.07％，截稿时报56.71美元。

在线约会和网络应用平台Bumble Inc隔夜大幅度下调它的年度营业额增长预测，从今年5月间预测的8％至11％，下调至1％至2％。这让投资者对它的业务前景感到非常担忧，导致Bumble股价在今晚盘前猛挫40.45％，截稿时报4.80美元。

曾在2022年底暂停股票回购的美光科技（Micron Technology）隔夜宣布，集团已决定恢复自家股票回购行动。美光科技表示，集团业务状况改善允许他们进行股票回购。回购行动将有助于抵消员工股票购买计划带来的股权稀释情况。美光科技股价在今晚盘前上升0.20％，截稿时报86.97美元。

星期四下文我们来看看科技巨头Meta Platforms的最新消息。今晚盘前该股退低0.07％，截稿时报488.57美元。

盘前活跃股按序：英伟达（Nvidia）、英特尔（Intel Corp）、特斯拉（Tesla）、Palantir Technologies和Robinhood Markets。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Meta Platforms截至今年6月30日的财报显示，该集团拥有581亿美元的现金、类似现金等资产以及短期投资。换言之，它的负债表是非常雄厚的。（路透社）

Meta Platforms Inc



（纳斯达克证券交易所代码：META）

根据彭博社报道，有知情人士透露，脸书和Instagram母公司Meta Platforms在隔夜推出了五个类别的债券，筹集总额高达105亿的资金来用在一般公司用途。

在这些债券当中，期限最长的是40年期债券。这类债券初步讨论到的利息收益率是比美国国债高出1.55个百分点，但是最后取得共识的是大概1.3个百分点。

市场分析师对Meta Platforms这次筹集资金的行动，视为是该科技巨头会在未来几年内显著增加他们对人工智能的投资。尽管Meta Platforms自己已经拥有充足的现金，但是分析师普遍认为，在债券市场借钱是更有效地利用资本。

另外，彭博社数据显示，如果这个债券消息属实，它将是美国市场有史以来规模最大的高等级债券（High-grade Bond）发行计划。Meta Platforms是在2022年首次在高等级债券市场集资的。当时该公司发行了100亿美元债券。去年，该公司也以同样的方式筹集到85亿美元的资金。

其实Meta Platforms截至今年6月30日的财报显示，该集团拥有581亿美元的现金、类似现金等资产以及短期投资。换言之，它的负债表是非常雄厚的。也因为如此，像Meta Platforms这样的巨头的杠杆率一直很低。出售债券将能够给Meta Platforms的财务带来更大的灵活性，让它可以继续在人工智能和元宇宙领域投资。

Meta Platforms它的首席执行官扎克伯格（Mark Zuckerberg）一直致力于争取成为人工智能领域的佼佼者。该公司上星期发布业绩时，也上调了2024年资本支出预测的下限，将范围从原本的350亿美元至400亿美元，改为370亿美元至400亿美元。

据知情人士，美国银行、摩根大通和摩根士丹利将负责管理这次的债券销售计划。在截稿时，Meta Platforms没有针对这个消息做出回应。