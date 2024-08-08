西班牙加区前领导人普伊格德蒙特结束逃亡回国

西班牙加泰罗尼亚自治区前领导人普伊格德蒙特结束七年逃亡生涯回国，他星期四（8月8日）向聚集在加泰罗尼亚地区议会附近的数千人发表讲话，高呼“自由加泰罗尼亚万岁！”。

法新社报道，普伊格德蒙特（Carles Puigdemont）说：“我来这里是为了提醒你们，我们还在这里……举行公投不是犯罪，也永远不会是犯罪。”

据报道，同天加泰罗尼亚政府新领导人即将就职。

在发表简短讲话后，普伊格蒙特前往地区议会参加新领导人的就职投票，预计警方将在他进入议会前将他拘留。如果发生这种情况，投票可能会暂停。

不过，普伊格蒙特没有出现在议会大楼内。警方发言人说，一名加泰罗尼亚警察因涉嫌帮助普伊格蒙特逃跑而被拘留。

在5月地区选举未果后，经过数月谈判，西班牙执政党社会党地方分支领导人、与总理桑切斯关系密切的伊拉（Salvador Illa）即将成为加泰罗尼亚新领导人，议会星期四将投票作出最后结果。

社会党赢得东北地区最多席位，但未能获得过半席位。若到8月26日还不能组建新地区政府，那么将于10月举行新的选举。

普伊格蒙特在2017年争取加泰罗尼亚独立失败后，被西班牙以造反和煽动叛乱的罪名通缉，他后来逃到比利时和法国。