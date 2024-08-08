诺奖得主尤努斯返回孟加拉 含泪发表讲话

诺贝尔和平奖得主尤努斯返回孟加拉，领导新的临时政府。他含泪发表讲话说：“我们都会继续前进。”

路透社报道，84岁的尤努斯在巴黎接受治疗后，星期四（8月8日）返回孟加拉，受到高级军官和学生领袖的欢迎。

尤努斯说，学生抗议者拯救这个国家，自由必须得到保护。他情绪激动地说：“无论学生向我们展示什么道路，我们都会继续前进。”

期间，他似乎在强忍泪水，他说一名学生在抗议期间被枪杀，他的牺牲不能被忘记。“现在我们必须再次站起来，对这里的政府官员和国防部长来说，我们是一家人，我们应该一起前进。”

尤努斯将在总统谢哈布丁的官邸宣誓就任顾问。据报道，孟加拉学生领袖伊斯兰和马哈茂德也将加入临时政府。

孟加拉前总理哈西娜星期一（5日）辞职后逃到印度，此前数周的抗议暴力事件造成约300人死亡，数千人受伤。此后，哈西娜领导的人民联盟党没有被列入临时政府中。

她的儿子乔伊星期三（7日）在脸书发文称，人民联盟党并未放弃，并准备与反对派和临时政府进行会谈。“我曾说过我的家人将不再参与政治，但鉴于我们党的领导人和工作人员受到攻击，我们不能放弃。”

尤努斯被称为“穷人的银行家”，他因创办一家银行而获颁2006年诺贝尔和平奖。银行通过向有需要的借款人提供小额贷款，率先消除贫困。

印度媒体报道称，与新德里关系良好的哈西娜可能会前往英国，但英国拒绝置评。

印度外交部长苏杰生说，英国外交部长拉米星期四与他通话，讨论孟加拉局势，但没有详细说明。

苏杰生说，孟加拉人民的利益“是我们最关心的”，那里的稳定对地区和平至关重要。