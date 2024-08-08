世卫组织召集紧急委员会会议 评估猴痘疫情全球风险

由于猴痘病毒在刚果（金）境外传播，及其可能在非洲内外进一步扩散，世界卫生组织总干事谭德塞决定根据《国际卫生条例》召集紧急委员会尽快召开会议，以评估此次猴痘疫情是否构成“国际关注的突发公共卫生事件”。

谭德塞星期三（8月7日）在瑞士日内瓦举行的记者会上说，紧急委员会由来自全球各个相关领域的独立专家组成。

谭德塞说，自今年年初以来，刚果民主共和国暴发了严重的猴痘疫情，报告病例1万4000多起，死亡511例。

他指出，在刚果民主共和国，猴痘疫情已经存在了几十年，每年报告的病例数都在稳步上升。然而，今年前六个月报告的病例数与去年全年报告的病例数相当，而且病毒已蔓延到以前未受影响的省份。

据联合国新闻中心的信息，在过去一个月里，邻国布隆迪、肯尼亚、卢旺达和乌干达报告了大约50个确诊病例和更多疑似病例，而这些国家此前从未报告过这种病例。

猴痘是由猴痘病毒引起的一种传染病，会引发疼痛的皮疹、淋巴结肿大和发烧。病毒在西非、中非和东非森林茂密地区特别是在刚果民主共和国北部和中部地区流行。

该病毒有两个不同的变异株：变异株I和变异株II。变异株I的暴发比变异株II的暴发更致命。当前疫情涉及的猴痘病毒是1b型变异病毒，其致死率高于之前流行的猴痘病毒。

谭德塞说，世界卫生组织正在与受影响国家政府、非洲疾病预防控制中心、非政府组织、民间社会及其他合作伙伴合作，以了解和应对这些疫情的驱动因素。

世卫组织已从紧急情况应急基金中拨款100万美元（135.23万新元），用于支持扩大猴痘应对规模，并计划在此后几天拨出更多资金。

有两种猴痘疫苗已获得世卫组织列名的国家监管机构的批准，并得到世卫组织免疫战略专家咨询组的推荐。

谭德塞说，他已启动这两种疫苗的紧急使用列表程序，这将加快疫苗的获取，特别是对于尚未获得本国监管部门批准的低收入国家。

中国新闻社报道，1970年，刚果（金）发现首例人感染猴痘病例。该病以往主要在中非和西非地区流行，然而2022年5月以来，全球100多个国家和地区出现猴痘疫情。世卫组织于2022年7月宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”，直到2023年5月才解除该状态。