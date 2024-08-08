泰前进党被令解散 联合国：严重影响基本自由

联合国说，泰国最大党前进党的解散“令人深感不安”，严重影响基本自由。

法新社报道，联合国人权事务负责人特克（Volker Turk）星期四（8月8日）发声明说：“这个决定严重影响泰国人民的基本言论和结社自由，以及参与公共事务和政治生活的权利。”

他也说：“任何政党或政治人物都不该因为倡导和平法律改革，尤其是支持人权，而受到这样的惩罚。”

他认为泰国法院的裁决“令人深感不安”，并称联合国人权机制长期对泰国的冒犯君主罪表示担忧，并指这些法律与《公民权利和政治权利国际公约》不一致。

“我呼吁泰国政府找到途径，确保一个充满活力、强大和包容的民主，促进和尊重言论和结社自由权，并停止使用冒犯君主罪来压制批评声音。”

他也说，多元化的声音和意见，对于确保尊重和保护人权，以及实现和平的社会和经济发展至关重要。

泰国宪法法院星期三（7日）裁决，前进党在上届大选竞选期间提议修改《刑法》第112条，即冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的违宪行为，因此强制解散前进党，并取消前党魁披塔及另10名党执行委员的选举权10年，其中五人是国会议员。

前进党称将组织新政党，并在星期五（9日）中午正式公布党名，以及执行委员会成员名单，并开放让公众申请入党。