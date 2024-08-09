【奥运会】平野美宇独得两分 日本3比1力挫德国闯乒乓球女团决赛

平野美宇独得两分，助日本在法国时间星期四（8月8日）晚上举行的巴黎奥运会乒乓球女团半决赛以3比1击退德国，将连续两届奥运会与中国女队争冠。

24岁的平野美宇是日本唯一打过奥运会的女将，她在首场双打赛携手世界排名第五的早田希娜，以3比1（11比3、11比3、6比11、11比8）打败由两名华裔女将组成的德国双打组合单晓娜和万源。

2016年里约奥运会半决赛，41岁的单晓娜曾助德国爆冷击败日本，夺得银牌，但这次未能再制造惊喜。

不过，德国的18岁本土小将安妮特·考夫曼（Annett Kaufmann）在首场单打赛，以3比0（11比9、11比8、11比8）力挫世界排名第七的日本新星张本美和，助德国以大比分1比1追平日本，令人大感意外。

张本美和将功补过

好在平野美宇之后出战第二单打，以3比0（11比7、11比6、11比9）拿下初登奥运舞台的万源，助日本以2比1重夺领先权。

作为日本第一单打，张本美和落败后没有退缩，在第三场单打赛将功补过，以11比8、11比5、11比0血洗单晓娜。

百感交集的她助日本锁定决赛资格后，按捺不住情绪，哭成泪人。

这是日本乒乓球女队在近四届奥运会团体赛，第三次与中国女队会师决赛，之前从未获胜。中国在较早前的另一场半决赛3比0轻取韩国，意味着德国将与韩国争夺季军。

乒乓球女团金牌与铜牌战都将在星期六（10日）举行。