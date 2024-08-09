特朗普和哈里斯确定进行辩论 特朗普还要求再增两场

一度拒绝与美国民主党总统候选人哈里斯辩论的共和党总统候选人特朗普，终于答应按原定安排于美国广播公司（ABC）与哈里斯进行辩论，他甚至要求两人进行三场辩论。

综合路透社和彭博社报道，ABC星期四（8月8日）证实，特朗普和哈里斯将于9月10日在ABC进行辩论。这将是两人首次面对面较量。

特朗普星期四（8月8日）在海湖庄园召开一个多小时的记者会。（法新社）

特朗普当天早前在佛罗里达州迈阿密海湖庄园召开记者会时说，除了9月10日的辩论，他还同意在9月4日和9月25日进行另外两场辩论，这两场辩论将在福克斯新闻（Fox News）和全国广播公司（NBC）播出。另外，还会在哥伦比亚广播公司新闻台（CBS News）进行一场副总统候选人辩论。

特朗普没有具体说明辩论安排细节，例如是否会有现场观众。特朗普竞选团队后来澄清说，特朗普把哪一家广播公司将主办哪一场辩论给搞混了。

当天到底特律出席竞选集会的哈里斯在X平台贴文，指特朗普“终于同意兑现承诺”，并表示期待9月10日的辩论。

哈里斯在结束底特律竞选活动后告诉记者，她愿与特朗普讨论进行更多场辩论的可能性。

特朗普在海湖庄园的记者会长达一个多小时，面对来势汹汹的哈里斯，特朗普正力图夺回被她抢走的风头。

美国总统拜登7月21日宣布放弃竞选连任后，哈里斯才正式投入总统选战。哈里斯刚在8月6日正式宣布明尼苏达州州长沃尔兹为她的竞选搭档。