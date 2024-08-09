19岁青年自我激进化 密谋向泰勒丝演唱会发动恐袭

奥地利安全人员说，一名19岁青年承认密谋在美国乐坛天后泰勒丝的维也纳演唱会使用炸药和其他武器，希望尽可能杀死更多观看演唱会的人。

《纽约时报》报道，涉及这起未遂恐袭的两名年轻人已被捕，奥地利当局没有公开两人的身份，他们仅说主要嫌疑人是一名19岁男子，男子在网上接触极端主义宣传材料后自我激进化，并宣誓效忠极端组织“伊斯兰国”。

奥地利情报机构星期四（8月8日）说，这名同情伊斯兰国组织的嫌疑人承认策划在泰勒丝维也纳演唱会发动自杀袭击。

奥地利总理内哈默当天下午在新闻发布会上说：“嫌疑人实际上制定了非常具体和详细的​​计划，准备制造一场像在巴黎、曼彻斯特或莫斯科那种规模的惨案。”

今年3月22日发生的莫斯科“番红花城市大厅”音乐厅恐怖袭击，导致数百名音乐会出席者死亡。

另据路透社报道，美国国务院说，美国已就涉嫌密谋向泰勒丝维也纳演唱会发动恐袭事件，与奥地利政府保持联系。但国务院没有确认美国政府向奥地利提供这起被挫败阴谋的情报。

美国国务院发言人米勒在星期四的例行简报会说：“我们一直与奥地利政府保持联系。我们向来会与盟友和合作伙伴共享恐怖主义活动的信息，他们也会这么做。但我并不是指这起特定的事件。”

泰勒丝原定从8月8日起，在维也纳的恩斯特·哈佩尔球场（Ernst Happel Stadium）举行三场演唱会，她预计维也纳演唱会将吸引来自世界各地的20多万粉丝到场。演唱会在接到恐袭威胁后，于8月7日晚紧急取消。