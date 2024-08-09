周五美市盘小幅走高 重点谈最近股价大涨的Lumen Technologies

星期五（8月9日）重点：

美国华尔街股市主要股指期货星期五（8月9日）小幅走高。在7时截稿时，标准与普尔500指数期货上升11.60点或0.22％，报5330.90点；纳斯达克100指数期货起60.90点或0.33％，报18474.30点；道琼斯指数期货也升高26.20点，报39472.70点。

美国股市隔夜（星期四）大涨。纳斯达克指数和标准与普尔500指数收盘均上涨约2％。最新数据显示，过去一个星期申请失业救济人数的降幅超过预期，缓解了投资者对劳动力市场过快疲软的担忧。

标准与普尔500指数隔夜上升119.81点，闭市报5319.31点。重量级的道琼斯指数起683.04点，闭市报39446.49点。以科技股为主的纳斯达克100指数也大幅度升高3.06％或546.45点，以18413.82点收市。

美国股市隔夜的交易虽然仍活跃，但是交易所的总成交量是119亿8000万股，已比过去20天的126亿股平均成交量少。

盘前交易重点：

晶片制造商台积电刚刚发布的7月份营业额增长了45％，比截至6月底的季度加快了增长速度。这个数字增强了市场投资者对晶片巨头英伟达（Nvidia）等公司的人工智能晶片持续强劲需求的信心。台积电股价在今晚盘前上涨2.67％，截稿时报168.95美元；英伟达股价也起了1.46％，截稿时报106.50美元。

在国际旅游需求持续增长的推动下，该在线旅行平台Expedia的第二季度盈利超出分析师预期，带动股价在今晚盘前上涨10.76％，截稿时报130.66美元。

视频游戏软件开发公司Unity Software隔夜公布的盈利和营业额双双超出了华尔街分析师的预期。但是该集团高管们预计，当前的第三季度营业额将比预期低，估计会是在4亿1500万美元至4亿2000万美元之间，而预期数字是4亿5800万美元。Unity Software股价在今晚盘前下跌0.63％，截稿时报14.27美元。

星期五下文我们来看看最近股价大涨的通信、网络服务与安全、云端解决方案公司Lumen Technologies Inc。今晚盘前该股下跌2.97％，截稿时报5.22美元。

盘前活跃股按序：英伟达、Palantir Technologies、特斯拉（Tesla）、英特尔（Intel）和Unity Software。截稿时，这五只活跃股的股价起落参半。

Lumen Technologies Inc



（纽约证券交易所代码：LUMN）

今天谈的这只股是最近乘着人工智能热潮突然冒起的Lumen Technologies。这个通信、网络服务与安全、云端解决方案公司，在一年前还曾是一家面临大笔债务的公司。

Lumen Technologies的股价是仅靠它在本月开始的涨势，就让它今年到目前为止的涨幅达到185％，隔夜闭市报5.38美元。但是在今年6月它一度还仅是0.99美元的股票。

本星期Lumen Technologies宣布争取到了总值达50亿美元的人工智能相关新业务，同时也正在就另外70亿美元的业务进行磋商。因为这些协议会为集团带进大量的预收现金，该公司就在8月6日预计，今年的自由现金流至少有10亿美元至12亿美元，比该集团之前预测的自由现金流在1亿美元至3亿美元还要多出几倍。

首席财务官斯坦斯伯里（Chris Stansbury）就说：“收入的增长需要更长的时间才能落实，但是现在就进来的现金，能够为我们转型提供资金，让我们能够偿还债务并开始改善整个债务结构。”

其实Lumen Technologies原本的名称是CenturyLink。它以往主要是经营语音和以太网等传统电信业务。这个行业长期面临压力，即使该公司扩大业务领域、逐步改变跑道，它的股价仍比2007年的历史高点，即将近50美元，少了整整85％。

不少分析师也认为，Lumen Technologies最近的股价上涨部分原因，是交易员空头回补造成的。Lumen Technologies长期走低，已经成为许多交易员看跌、卖空的股票。但是在过去两个交易日里，在股价扭转长期向下的走势，让交易员迅速平仓，促使该股涨势更猛。

虽然Lumen Technologies的人工智能业务是有利可图的，但是一些分析师也认为，尽管如此，Lumen Technologies仍面对到许多挑战。除了它的传统电信业务疲弱之外，它的190亿美元的总债务是投资者不可忽视的。