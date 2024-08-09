以色列全力做好防备 美媒：伊朗最快12日发动报复袭击

以色列正在为普遍预期的伊朗和黎巴嫩真主党的报复性袭击做准备，以色列政府本周呼吁人民在坚固的安全室内储存食物和水，医院准备把病人转移到地下病房，搜救队已在主要城市就位。

《纽约时报》报道，以色列安全内阁星期四（8月8日）晚上召开会议。黎巴嫩真主党军事指挥官舒库尔和哈马斯政治局领导人哈尼亚早前遇害，人们继续猜测，以色列的敌人将如何为其报复。

中东和其他地区的外交官都在试图缓解中东的紧张局势，他们担心以色列和哈马斯在加沙地带的战争可能会扩大为整个地区的更大冲​​突。

目前已知的情报非常有限，而且一直变化。但两名以色列官员和一名西方高级情报官员透露，根据最新信息，与伊朗关系密切的黎巴嫩真主党可能会在伊朗进行报复前，先向以色列发动另一次袭击。要求不具名的这三名官员，没有提供有关潜在袭击的更多细节。

另据美国新闻机构Axios报道，在以色列准备应对伊朗可能发动的袭击之际，美国中央司令部司令库里拉（Michael Kurilla）于星期五（9日）抵达中东。

Axios引述一名未透露姓名的美国官员说，虽然库里拉这次中东行是在最近紧张局势升级前就已安排的，但他预计将利用这次访问再次动员4月13日保卫以色列的国际和地区盟友。

三名美国和以色列官员告诉Axios，他们预计伊朗最快将在下星期一（12日）袭击以色列。

Axios指库里拉预计将访问约旦和几个波斯湾国家。五角大楼和美国中央司令部没有立即回应对Axios报道的置评请求。