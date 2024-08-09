哈里斯称保护平民 但不禁运武器给以色列

美国副总统哈里斯的一名高级助手说，在加沙地带战争问题上，这位民主党总统候选人不支持通过武器停运的方式来向内坦亚胡政府施压。

哈里斯的国家安全顾问菲利普·戈登（Philip Gordon）星期四（8月8日）在社交媒体X上写道：“她不支持对以色列实施武器禁运……她将继续努力保护加沙的平民，维护国际人道主义法。”

彭博社报道，在拜登放弃连任并交棒哈里斯竞选后，活动人士和进步派民主党人试图向哈里斯施加压力，要求她在加沙战争问题上采取比拜登更坚定的立场。拜登拒绝停止向以色列运送武器，只是曾经阻止一笔2000磅炸弹的订单，以影响以色列在加沙南部城市拉法（Rafah）的军事行动外。

共和党候选人特朗普星期四在佛罗里达州棕榈滩的海湖庄园举行的新闻发布会上重申其说法，即哈里斯“对以色列非常非常不好，对犹太人也非常不好。”哈里斯的丈夫道格·埃姆霍夫 (Doug Emhoff) 是犹太人。

尽管哈里斯偶尔会在加沙人道主义危机问题上使用比拜登更有力的言辞，但并没有偏离政府支持以色列对抗巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）的政策。

哈里斯在密歇根州底特律的竞选集会上遭到亲巴勒斯坦抗议者的质问，这是她不到三周前成为民主党候选人以来首次面对类似质问。她对数度打断她发言的反战争人士说：“如果你们希望特朗普当选就直说。不然就让我继续发言。”

哈里斯还会见了反对战争的团体，他们提出了政府停止向以色列供应武器的问题。密歇根州为关键摇摆州之一，当地有许多阿拉伯裔美国人大力反对加沙战争。民调显示，美国选民多半支持以色列，但哈里斯也不希望失去这些反战争人士的支持。