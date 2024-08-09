解散的泰国反对党前进党成员加入新组的人民党

泰国已解散的反对党前进党成员星期五（8月9日）成立了“人民党”。两天前，法院以违反宪法为由解散前进党。

人民党（Prachachon）宣布，属于前进党的143名国会议员已加入人民党，并任命37岁的前科技企业家、前进党议员那他蓬（Natthaphong Ruengpanyawut）为新党魁。那他蓬为原前进党副秘书长。

新华社引述那他蓬在新闻发布会上的话说，人民党的目标是在下次选举中获得足够的席位来组建政府，为泰国带来真正的改变。

泰国媒体报道，人民党党徽依旧采用橙色作为主色调，由三个一模一样的四边形组成一个等边大三角。人民党的政治宣言是自由、平等、博爱；坚持以国王为国家元首的民主政治与法治；保障人权和政治、经济及社会平等；下放统治权，给予人民参政议政的机会；积极推进性别多样化、文化多样化以及不受垄断的自由市场经济体制；坚持可持续发展，重视自然资源与环境；建立福利制度，为人民创造有品质的生活。

泰国宪法法院星期三（7日）裁决，前进党在上届大选竞选期间提议修改《刑法》第112条，即冒犯君主法，是企图推翻君主立宪制的违宪行为，因此强制解散前进党，并取消前党魁披塔及另10名党执行委员的选举权10年，其中五人是国会议员。

泰国法律规定，政党解散后，党内国会议员必须在60天内加入另一政党。前进党在去年国会大选后拿下151席，选后有三名议员请辞，目前有148位国会议员，其中五人遭禁止从政10年，其余的143名众议员加入新成立的人民党。

去年泰国大选中，前进党成为国会下议院第一大党，但其首相候选人未能获得议员多数支持。

前进党的前身为未来前进党。这次重新启动标志着未来前进党的第三次化身，该党因违反政党捐赠选举法于2020年被同一法院裁决解散。