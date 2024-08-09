如今航空交通比以往安全 飞航死亡风险每十年减半

研究显示，商业航空旅行变得越来越安全，死亡风险每十年减少一半。

美国麻省理工学院（MIT）研究人员星期四（8月8日）发表的一篇论文显示，航空飞行的致死风险从1968年至1977年的每35万次登机中有一例死亡，改善至2008年至2017年每790万次登机中有一例死亡。到了2018年至2022年，为每1370万次登机中有一例死亡。

法新社报道，研究报告的其中一名撰写人、麻省理工学院教授阿诺德·巴内特（Arnold Barnett）说：“航空安全持续改善……死亡概率以每十年除以二的速度下降。“

然而，巴内特也指出，航空安全不断改善，但无法保证这种情况会持续下去，近期的一些飞机几乎相撞和波音客机舱门脱落事件显示，加强航空安全始终是持续的任务。

研究组在期刊《航空运输管理》上发表研究结果。巴内特将这一趋势与“摩尔定律”（Moore’s Law）进行了比较，这是美国科技公司英特尔创始人戈登·摩尔（Gordon Moore）的著名预测，即晶片的计算能力大约每18个月就会翻一番。

美国上一次发生重大商业航空灾难是在2009年，当时科尔根航空公司（Colgan Air）3407号航班坠毁，造成50人死亡。