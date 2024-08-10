孟加拉前总理哈西娜儿子称 哈西娜并未辞职

在孟加拉执政多年的哈西娜，日前因反政府示威者向她的官邸进发而逃往印度，她的儿子兼顾问星期五（8月9日）告诉路透社，她并没有辞去总理职位。

孟加拉陆军参谋长扎曼星期一（5日）宣布哈西娜辞职。由诺贝尔和平奖得主、经济学家尤努斯领导的孟加拉临时政府星期四（8日）晚上在首都达卡宣誓就职。

哈西娜的儿子乔伊（Sajeeb Wazed）星期五在华盛顿告诉路透社：“我的母亲没有正式辞职。当时她来不及这么做。”

乔伊说：“她原本计划发表声明并提交辞呈。但后来示威者开始向总理官邸进发，由于时间紧迫，我母亲甚至没有收拾行李。依照宪法，她仍然是孟加拉总理。”

他说，虽然总统在与军方领袖和反对党磋商后解散议会，但是在哈西娜没有正式辞职的情况下组建的看守政府“可以在法庭受到挑战”。

乔伊还说，哈西娜领导的人民联盟将参加下次选举，并指选举必须在三个月内举行。“我有信心人民联盟会重回执政。如果不行，我们就成为反对党。这两个结果我们都能接受。”

他说，主要反对党“民族主义党”（BNP）主席齐亚（Khaleda Zia）近日发表的声明令他感到鼓舞。声明称，哈西娜出逃后不应受到报复。齐亚为哈西娜的对手。

孟加拉上星期天（4日）爆发全国性抗议活动，要求哈西娜及其政府辞职。孟加拉陆军参谋长扎曼星期一发表电视讲话时说，哈西娜当天辞职，将很快成立临时政府管理国家。孟加拉总统办公室过后发表声明说，总统楚普宣布解散国民议会。

被称为孟加拉“铁娘子”的哈西娜自星期一起一直在印度新德里避难，结束她对这个拥有1.7亿人口的国家长达15年的统治。

孟加拉爆发的示威已造成约300人死亡，包括学生。