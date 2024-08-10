研究：出现在TikTok的反中国内容 少于竞争对手

一项新研究发现，与其他社交媒体竞争对手相比，在TikTok更难找到谴责或负面描述中国侵犯人权行为的短视频。

彭博社说，研究表明美国用户在TikTok搜索关键词或短语所获得的中国历史可能不完整。TikTok的母公司为中国字节跳动。

根据美国罗格斯大学（Rutgers University）网络传染研究所（Network Contagion Research Institute，简称NCRI）的一项新研究，搜索“天安门”“西藏”“维吾尔”等关键词的美国TikTok用户看到的反中国内容，比在美国Meta的Instagram、Alphabet Inc的YouTube看到的要少。

分析师在TikTok、Instagram和YouTube平台创建24个新账户，以复制在社媒平台注册的美国青少年的使用体验。研究发现，在搜索通常与中国侵犯人权行为有关的关键词时，TikTok的算法显示的正面、中性或不相关内容的百分比高于Instagram和YouTube。

NCRI主任兼首席科学官芬克尔斯坦（Joel Finkelstein）说：“TikTok与其他社媒平台的不同在于，有关中国侵犯人权的准确信息最为成功的被屏蔽了。”

NCRI同时进行的另一项调查显示，每天使用TikTok三小时或更长时间的人，对中国人权记录的看法明显比非TikTok用户更为正面。

TikTok发言人驳斥调查结果

TikTok发言人驳斥NCRI的调查结果，称创建TikTok新账户并搜索这些关键词不能反映真实用户在TikTok的体验。他指TikTok提供的服务比竞争对手更新颖，而且其中一些事件是在很久以前发生的，当时TikTok还不存在。

TikTok的一名发言人在一份声明中说：“这项未经同行评审、存在缺陷的实验，显然是为了得出错误的、预先确定的结论而设计的。创建虚假账户按订明的方式使用TikTok，并不能反映真实用户的体验，就像这项所谓的研究并不反映事实或现实情况一样。”

TikTok为总部位于北京的字节跳动所有，面临美国立法者和监管机构的严格审查，他们担心中国政府对这款社媒应用的影响及对美国国家安全的潜在威胁。今年早些时候，美国总统拜登签署一项法案，限令字节跳动在明年1月19日之前出售TikTok，否则TikTok将在美国被封禁。