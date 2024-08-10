三名德国游客被指用漆弹破坏约书亚树国家公园公物

三名德国游客用漆弹破坏美国约书亚树国家公园的牌子、厕所和垃圾桶，因破坏财产罪被控。

《纽约时报》报道，位于南加利福尼亚州的约书亚树国家公园（Joshua Tree National Park）星期四（8月8日）发布新闻稿说，一名国家公园巡护员上星期天（4日）巡逻营地时，发现“黄色漆弹（paintball）的颜色溅到公园里的一些建筑物和牌子”。

负责调查此事的巡护员后来发现，营地里的一辆车上有一把弹弓。三名游客被查问时承认，上星期六（3日）晚上，他们用弹弓和一把漆弹枪发射漆弹。

新闻稿说，约书亚树国家公园里有至少11个牌子被黄色漆弹射击，巡护员搜查三名游客的汽车，在车里找到射击漆弹的物证。

约书亚树国家公园管理局没有公布三名游客的姓名，但透露他们来自德国。

公园管理局说，三名游客因“破坏、涂污或摧毁公物”收到一份联邦通知，并补充说，在国家公园管理局管理的园地，漆弹标记和弹弓是被禁止的。违反规定者最高可处以5000美元（约6617新元）罚款和监禁六个月。

约书亚树国家公园的命名来自于约书亚树（Joshua tree），这是一种大型丝兰，也是莫哈维沙漠的代表植物，分布于美国西南部干燥地区包括加州。

约书亚树的平均寿命为150年，可长至40英尺（约12.19米）高。科学家说，约书亚树正面临气候变化、入侵草类和人类发展的威胁。