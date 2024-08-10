意大利就东风汽车设厂提条件 必须达网络安全要求

据知情人士透露，意大利正要求中国东风汽车集团有限公司同意在网络安全和数据保护方面实施保障措施，以此作为支持该中国汽车制造商建立新厂的条件。

彭博社引述要求匿名的知情人士说，随着与东风汽车的谈判取得进展，总理梅洛尼政府出于安全原因要求信息娱乐设备等零部件由本地供应商提供。他们说，意大利官员还希望在本国国内收集和管理消费者数据。

随着近几十年来意大利汽车行业不断萎缩，梅洛尼政府正在设法把握中国对该行业投资的益处，但同时也在应对围绕数据保护和网络安全的担忧。她上周在北京会见了中国国家主席习近平，以寻求恢复紧张的中意贸易关系。

咨询公司AlixPartners的欧洲、中东和非洲业务主席（Stefano Aversa）说：“中国汽车制造商进入意大利或有助于为停滞的市场注入新的活力，前提是当地供应商在提供零部件和保证西方安全标准方面发挥关键作用，特别是对于下一代汽车而言。”

这些限制是更广泛的规则框架的一部分，旨在促进意大利汽车供应商的发展。知情人士称意大利已敦促东风汽车每辆车至少45％的零部件从意大利国内采购，这将使该中国公司有资格获得数亿欧元的公共奖励金。

意大利政府代表不予置评。东风没有立即回复置评请求。