目击者：缅甸罗兴亚人遭无人机袭击 数十人死亡

数名目击者称，逃离缅甸的罗兴亚人遭到无人机袭击，造成数十人死亡，其中包括有孩子的家庭，幸存者在遗体堆中辨认死伤的亲属。

路透社报道，四名目击者、活动人士和一名外交官描述了星期一（8月5日）无人机袭击的情景，无人机击中了等待越境进入邻国孟加拉国的家庭。

一名孕妇和她两岁的女儿是此次袭击的受害者之一，这是军政府军队与叛军最近几周战斗期间，若开邦（Rakhine）已知的最致命的平民袭击事件。

三名目击者星期五（9日）告诉路透社，反对军政府的武装组织若开军（Arakan Army ）应对此负责，但该组织否认了这一指控。若开军和缅甸军方互相指责。路透社无法核实袭击中有多少人死亡，也无法独立确定责任。

社交媒体上流传的的视频显示，泥泞地上堆着遇难者的遗体，他们的行李箱和背包散落在他们周围。三名幸存者说，死者达200多个；一名目击者说，他看到了至少70具遗体。

路透社证实，视频拍摄地点就在缅甸岸边城镇孟都（Maungdaw）郊外。路透社无法独立确认视频的拍摄日期。

35岁的目击者穆罕默德·埃莱亚斯 （Mohammed Eleyas) 说，他怀孕的妻子和两岁的女儿在袭击中受伤，后来死亡。埃莱亚斯在孟加拉国的一个难民营告诉路透社记者，当时他和她们一起站在海边，无人机开始袭击人群。他说：“我多次听到震耳欲聋的炮击声。”他躺在地上保护自己，当他站起来时，他看到妻女受了重伤，许多其他亲戚都死了。

第二位目击者，28岁的沙姆苏丁（Shamsuddin）在难民营中告诉记者，他和妻子以及刚出生的儿子都幸免于难。他说，袭击发生后，许多人倒在地上死去，“有些人因伤痛而高声喊叫”。

另据两名目击者和孟加拉国媒体报道，一艘载着罗兴亚逃难者的船只在两国边界的纳夫河（Naf River）沉没，造成数十人死亡。罗兴亚人大多是穆斯林，属于缅甸遭受极端迫害的少数民族。

无国界医生组织的声明说，自星期六（10日）以来，他们救治了39名从缅甸越境进入孟加拉国的暴力事件受害者，他们受的是迫击炮弹伤和枪伤。声明称，患者描述看到人们在试图寻找船只过河时遭到轰炸。

联合国难民事务高级专员公署发言人说，难民署“知道孟加拉湾（Bay of Bengal）两艘船倾覆造成难民死亡”，并听说了孟都平民死亡的报道，但无法证实具体死伤数字或情况。