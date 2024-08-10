【奥运会】女队3比0胜日本夺五连冠 中国横扫乒乓球五金

中国星期六（8月10日）在巴黎奥运会乒乓球女团决赛连续上演翻盘好戏，最后3比0战胜老对手日本，拿下女团五连冠，也横扫本届五枚乒乓球金牌，弥补上届丢失一金的遗憾。

中国在东京奥运会没能获得新设立的混双项目金牌，本届首次登顶混双后，在其他项目也一路克敌，完成五金横扫。

不过在最后进行的女团项目中，此前在伦敦奥运和东京奥运决赛冲击中国女团冠军宝座失败的日本，一度让中国吓出冷汗。他们在第一场女双变阵，早田希娜从16强到半决赛都和平野美宇搭档，但来到决赛她的搭档换成16岁天才小将张本美和。

这样的搭配险些收获奇效，日本先拿下第一和第三局，不过中国的陈梦／王曼昱拿下第二和第四局。日本在决胜局9比5领先的情况下痛失好局，被中国连续得分追上，10比12落败。

中国在第二场比赛再上演翻盘好戏，世界第一女单孙颖莎3比8落后的情况下连续追分，以13比11战胜平野美宇。孙颖莎下来没有再给对手机会，以两个11比6为中国拿下第二分。

王曼昱在第三场女单比赛同样先衰后盛，她在首局救了五个局点，但12比14输给张本美和。不过王曼昱下来以12比10、11比7、11比6连赢三局，为中国锁定金牌。中国本届奥运乒乓球赛最后收获五金一银。日本则得到一银一铜。

3比0拿下德国摘铜 韩国女团时隔16年再登领奖台

（左起）申裕斌、李恩惠和田志希，让韩国时隔16年再度赢得奥运女子团体赛奖牌。（路透社）

韩国在铜牌战中也以3比0横扫德国，时隔16年再次站上女团领奖台。20岁的韩国一姐申裕斌也继早前的混双铜牌（和林钟勋搭档）后，成为32年来韩国首位在奥运会上斩获超过一枚奖牌的乒乓球选手。

作为杭州亚运会女双金牌，申裕斌／田志希在首场比赛面对一定考验。两人在2比0领先的情况下被德国的单晓娜／万远扳平大比分。不过韩国组合稳住阵脚，以11比8拿下决胜局，先下一城。

下来两场女单比赛，李恩惠和田志希分别以3比0轻取德国的安妮特·考夫曼（Annett Kaufmann）及单晓娜，为韩国锁定胜局。过去两届奥运乒乓球比赛颗粒无收的韩国，本届以两枚铜牌收场。