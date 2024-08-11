【奥运会】戏剧性闯决赛撞车遭降级 马国脚踏车选手沙费道斯无缘奖牌

马来西亚脚踏车选手沙费道斯本地时间星期天（8月11日）戏剧性闯入巴黎奥运会男子凯林赛决赛，可惜在决赛翻车错失得牌机会。他原本取得第四，但赛后成绩被降级到第六，不过仍创下了个人最佳奥运成绩。

28岁的沙费道斯在冲刺阶段一度排名第三位，但过后在争夺过程中和日本选手中野慎词发生碰撞，连同英国名将卡林（Carrin）三人翻车。奥运官网成绩起初显示，沙费道斯排名第四，但最后他被指因为往对手已经所在的赛道内侧移动而犯规，成绩被降级到小组最后的第六位。

沙费道斯（左方黑衣）、中野慎词（左方白衣）和卡林（右）因为碰撞事故翻车。（路透社）

这是沙费道斯第二次参加奥运会，他在东京奥运会的凯林赛首圈摔车受伤，带伤通过复活赛考验后止步八强。

三届世锦赛凯林赛冠军、荷兰选手拉夫雷森（Lavreysen）夺冠，成为本届三冠王。澳大利亚双雄理查利森（Richarlison）和格莱策（Glaetzer）拿下银牌和铜牌。其中原本在比赛过程中名列最后的格莱策躲过撞车事故，渔翁得利取得第三名。

沙费道斯半决赛一度出局 戏剧性闯决赛

沙费道斯在队友兼夺牌热门阿兹祖意外出局后，一路杀入凯林赛决赛，创造个人奥运最佳成绩。（路透社）

在上届银牌得主阿兹祖首圈因犯规意外出局后，沙费道斯肩负了马来西亚最后的夺牌希望，并在困难重重的情况下杀入决赛。

他在首圈因为犯规成绩被降级至最后，在星期天凌晨的复活赛拿到第一，才晋级复赛。他在第一场复赛排名第三，作为前四得到了半决赛资格。

两场半决赛中只有每场前三可以拿到决赛资格，沙费道斯在第二场半决赛本来排名第四，但由于第三个冲线的日本选手大田海也赛后同样因犯规而成绩被降级，因此沙费道斯升上第三位，拿到了决赛资格。

马来西亚最终将由羽毛球男单李梓嘉和男双谢定峰／苏伟译赢得的两枚铜牌，结束巴黎奥运会征途。